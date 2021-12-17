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Финалист «Холостячки»-2 Дмитрий Шевченко стал звездой сериала «Кофе с кардамоном»

17.12.2021

20 декабря в 20:15 на СТБ стартует 10-серийная костюмированная драма о запретной любви «Кофе с кардамоном» по роману львовской писательницы Наталии Гурницкой. Главные роли исполняют Алена Лавренюк и Павел Делонг. Помимо любимых актеров, красивых декораций и завораживающей истории, зрителей ждут и другие сюрпризы. Один из них ― появление в сериале финалиста 2 сезона реалити «Холостячка» Дмитрия Шевченко.

дима шевченко

«Кофе с кардамоном» ― это драматическая история запретной любви юной девушки Анны и взрослого женатого польского шляхтича Адама. Глубокие трепетные чувства пары развиваются на фоне революционных событий 1848–1849 годов ― во времена «Весны народов». 

Любимец зрительниц, финалист реалити «Холостячка»-2 Дмитрий Шевченко сыграл в сериале роль польского шляхтича. 

дима шевченко

«Я в восторге от съемок, интерьера, костюмов и работы актеров на площадке. Мне досталась роль польского шляхтича. И мне кажется, я выгляжу очень гармонично в атмосфере XIX века и в этом костюме (улыбается. ― Прим. ред.). Если бы существовала машина времени, я бы с удовольствием прожил один день из прошлого. Мне нравится, что на площадке не бутафорный подход к съемкам, а очень ответственный и реальный. Вот даже газета на столе лежит тех времен!» ― поделился впечатлениями от работы Дмитрий.

дима шевченко

Помимо Шевченко, в съемках приняли участие украинские блогеры ― Роман Свечкоренко, Надин Медведчук и Андрей Шатырко.

Над сериалом работали телеканал СТБ и Solar Media Entertainment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда.

Не пропустите премьеру 20 декабря в 20:15 на телеканале СТБ!

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