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Спортивная жизнь Дмитрия Шевченко

22.12.2021

На финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» Дмитрий Шевченко рассказал, что переехал в Киев и активно проводит тренировки по боксу. Мужчина давно занимается этим видом спорта и сейчас начал передавать свои знания другим. Кто из звездных гостей уже стал учениками Дмитрия ― узнайте далее.

дмитрий шевченко

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Во 2 сезоне «Холостячки» Дмитрий Шевченко не раз упоминал о том, что бокс является его любимым видом спорта. Мужчина достиг в нем больших высот и после переезда в Киев начал обучать других.

холостячка

Среди учеников Дмитрия были замечены участники 1 и 2 сезонов «Холостячки»: Андрей Хветкевич, Роман Васильев и Андрей Рыбак. Также он обучает боксу экс-Холостяка Михаила Заливако и его избранницу Анну Богдан.

Кроме того, на тренировках Дмитрия была замечена и его предполагаемая девушка ― участница 1 сезона «Холостяка» Екатерина Шеффер

Как проходят тренировки Дмитрия и чем поделились звездные гости ― смотрите в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Спортивная жизнь Дмитрия Шевченко

Дмитрий Шевченко рассказал о жизни после проекта. Чем занимается и с кем встречается Дима Шевченко после Холостячки 2, читайте в материале

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