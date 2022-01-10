Дима Шевченко больше не скрывает свою новую девушку

Больше месяца финалист 2 сезона «Холостячки» Дима Шевченко держал свою личную жизнь в тайне. На финальном пост-шоу проекта мужчина признался, что состоит в отношениях, но имя новой девушки не назвал. И вот во время уикенда во Львове Дима наконец-то публично признался, с кем встречается. Кто же новая девушка Димы Шевченко? Узнайте далее.

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На финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» Дима Шевченко признался, что у него появилась девушка. Однако имени своей избранницы мужчина говорить не стал. С тех пор вся страна задавалась вопросом, кто же является новой девушкой Димы. И во время уикенда во Львове мужчина наконец-то раскрыл ее имя.

Как и предполагалось, избранницей Димы оказалась участница 1 сезона проекта «Холостяк» Екатерина Шеффер. Несколько дней назад на своей странице в Instagram мужчина выставил истории с Екатериной, а вчера поделился атмосферным видео с их совместного отдыха.

«Наша поездка во Львов была невероятная, она подарила нам массу эмоций и воспоминаний», — написал Дима.

Подписчики сразу поздравили мужчину. Мы также присоединяемся к поздравлениям и желаем паре неиссякаемой любви.

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