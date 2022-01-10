Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Дима Шевченко больше не скрывает свою новую девушку

10.01.2022

Больше месяца финалист 2 сезона «Холостячки» Дима Шевченко держал свою личную жизнь в тайне. На финальном пост-шоу проекта мужчина признался, что состоит в отношениях, но имя новой девушки не назвал. И вот во время уикенда во Львове Дима наконец-то публично признался, с кем встречается. Кто же новая девушка Димы Шевченко? Узнайте далее.

дима шевченко

Больше по теме: Спортивная жизнь Дмитрия Шевченко

На финальном пост-шоу «Холостячка. Жизнь после проекта» Дима Шевченко признался, что у него появилась девушка. Однако имени своей избранницы мужчина говорить не стал. С тех пор вся страна задавалась вопросом, кто же является новой девушкой Димы. И во время уикенда во Львове мужчина наконец-то раскрыл ее имя.

Как и предполагалось, избранницей Димы оказалась участница 1 сезона проекта «Холостяк» Екатерина Шеффер. Несколько дней назад на своей странице в Instagram мужчина выставил истории с Екатериной, а вчера поделился атмосферным видео с их совместного отдыха. 

«Наша поездка во Львов была невероятная, она подарила нам массу эмоций и воспоминаний», — написал Дима.

дима шевченко

Подписчики сразу поздравили мужчину. Мы также присоединяемся к поздравлениям и желаем паре неиссякаемой любви.

Больше по теме: Брутальная фотосессия мужчин из «Холостячки»-2

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить