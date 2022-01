Злата Огнєвіч святкує день народження

Сьогодні, 12 січня, свій день народження відзначає співачка і головна Холостячка країни Злата Огнєвіч. Редакція сайту STB.UA вітає Злату зі святом. Як проводить свій день народження співачка ― читайте далі.

Сьогодні Злата Огнєвіч святкує свій день народження. Співачка проводить відпустку в Африці і в своє свято не перестає ділитися з підписниками в Instagram яскравими фото.

Крім того, дівчина опублікувала особисте послання собі, чим показала позитивну налаштованість на майбутній рік.

Співачка також заінтригувала всіх розкішним букетом троянд і натякнула, що їй його подарував хтось з учасників проєкту «Холостячка»-2. Від кого ж квіти ― поки що залишається загадкою.

А ми приєднуємося до всіх привітань і бажаємо Златі Огнєвіч безмежного щастя, творчих успіхів і кохання!

