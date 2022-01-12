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Злата Огнєвіч святкує день народження

12.01.2022

Сьогодні, 12 січня, свій день народження відзначає співачка і головна Холостячка країни Злата Огнєвіч. Редакція сайту STB.UA вітає Злату зі святом. Як проводить свій день народження співачка ― читайте далі.

злата огневич

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Сьогодні Злата Огнєвіч святкує свій день народження. Співачка проводить відпустку в Африці і в своє свято не перестає ділитися з підписниками в Instagram яскравими фото.

Крім того, дівчина опублікувала особисте послання собі, чим показала позитивну налаштованість на майбутній рік.

«Згадай, про що так сильно мріяла в дитинстві, і втілюй: яскраво, зухвало, сильно, сміливо! Всі можливості відкриті, так багато є ще версій тебе, вибирай будь-яку і живи! Життя занадто прекрасне, щоб проводити його в темряві і смутку, лети на СВІТЛО! Неосяжний світ належить Тобі, а ти належиш світові, зараз і назавжди», ― написала в Instagram Злата.

Співачка також заінтригувала всіх розкішним букетом троянд і натякнула, що їй його подарував хтось з учасників проєкту «Холостячка»-2. Від кого ж квіти ― поки що залишається загадкою.

злата огневич

А ми приєднуємося до всіх привітань і бажаємо Златі Огнєвіч безмежного щастя, творчих успіхів і кохання!

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