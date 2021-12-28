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Почуття Дмитра Шевченка на проєкті «Холостячка»-2

28.12.2021

За час 2 сезону проєкту «Холостячка» Дмитро Шевченко кардинально змінився внутрішньо. І хоч у фіналі Злата Огнєвіч не обрала його, завдяки реаліті чоловік зміг перебороти свою сором’язливість і відкрився з нового боку. Як проходила трансформація почуттів Дмитра Шевченка — у матеріалі.

дмитрий шевченко

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У фіналі «Холостячки»-2 Дмитро Шевченко, незважаючи на біль, зізнався, що завдяки Златі зміг навчитися говорити про свої почуття. Зараз Дмитро щасливий з новою дівчиною і став більш відкритим. Та починалося все зовсім не так…

На Першій вечірці Дмитро відразу сподобався Златі, але через свою сором’язливість ніяк не виявляв ініціативи. Тоді героїня навіть засумнівалася в ньому. На першому побаченні проєкту чоловік влаштував Златі незабутню казку, але… йому знову було важко висловлювати емоції.

Дмитро почав розкриватися тільки на 5 тижні реаліті. Тоді він вперше активно проявив себе і поділився з дівчиною почуттями.

Як це було? І як надалі розкривався Дмитро Шевченко?

Дивіться в ексклюзивному матеріалі СТБ.

Video: Почуття Дмитра Шевченка на проєкті «Холостячка»-2

Шлях Дмитра Шевченка на проєкті Холостячка. Як змінився Діма Шевченко після Холостячки 2, читайте в матеріалі

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