Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Чувства Дмитрия Шевченко на проекте «Холостячка»-2

28.12.2021

За время 2 сезона проекта «Холостячка» Дмитрий Шевченко кардинально изменился внутренне. И хоть в финале Злата Огневич не выбрала его, благодаря реалити мужчина смог перебороть свою застенчивость и открылся с новой стороны. Как проходила трансформация чувств Дмитрия Шевченко — далее.

дмитрий шевченко

Больше по теме: Дружба Дмитрия Шевченко и Ильи Закорецкого

В финале «Холостячки»-2 Дмитрий Шевченко, несмотря на боль, признался, что благодаря Злате смог научиться говорить о своих чувствах. Сейчас Дмитрий счастлив с новой девушкой и стал более открытым. Но начиналось все совсем не так…

На Первой вечеринке Дмитрий сразу понравился Злате, но в силу своей застенчивости никак не проявлял инициативу. Тогда героиня даже засомневалась в нем. На первом свидании проекта мужчина устроил Злате незабываемую сказку, но… ему снова было сложно выражать эмоции.

Дмитрий начал раскрываться только на 5 неделе реалити. Тогда он впервые активно проявил себя и поделился с девушкой чувствами.

Как это было? И как в дальнейшем раскрывался Дмитрий Шевченко? 

Смотрите в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Чувства Дмитрия Шевченко на проекте «Холостячка»-2

Путь Дмитрия Шевченко на проекте Холостячка. Как изменился Дима Шевченко после Холостячки 2, читайте в материале

Больше по теме: Брутальная фотосессия мужчин из «Холостячки»-2

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить