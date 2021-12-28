За время 2 сезона проекта «Холостячка» Дмитрий Шевченко кардинально изменился внутренне. И хоть в финале Злата Огневич не выбрала его, благодаря реалити мужчина смог перебороть свою застенчивость и открылся с новой стороны. Как проходила трансформация чувств Дмитрия Шевченко — далее.

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В финале «Холостячки»-2 Дмитрий Шевченко, несмотря на боль, признался, что благодаря Злате смог научиться говорить о своих чувствах. Сейчас Дмитрий счастлив с новой девушкой и стал более открытым. Но начиналось все совсем не так…

На Первой вечеринке Дмитрий сразу понравился Злате, но в силу своей застенчивости никак не проявлял инициативу. Тогда героиня даже засомневалась в нем. На первом свидании проекта мужчина устроил Злате незабываемую сказку, но… ему снова было сложно выражать эмоции.

Дмитрий начал раскрываться только на 5 неделе реалити. Тогда он впервые активно проявил себя и поделился с девушкой чувствами.

Как это было? И как в дальнейшем раскрывался Дмитрий Шевченко?

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Video: Чувства Дмитрия Шевченко на проекте «Холостячка»-2 Путь Дмитрия Шевченко на проекте Холостячка. Как изменился Дима Шевченко после Холостячки 2, читайте в материале

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