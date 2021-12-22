Після проєкту «Холостячка»-2 життя багатьох учасників змінилося кардинально. Хтось наважився на переїзд, хтось запустив свій бренд, а хтось устиг заручитися. Так, просто в студії «Холостячка. Життя після проєкту» прозвучало заповітне «так» для Олега Плахотнюка. Якими секретами сімейного життя поділився чоловік? Дізнайтеся далі.
Після проєкту «Холостячка»-2 багато хто вважав Олега Плахотнюка тим іще ловеласом. Яким же було їхнє здивування, коли він просто в студії зробив пропозицію матері своєї дитини Яні і став зарученим чоловіком.
У пари прекрасна донька, і Олег не приховує своєї любові до неї. Чоловік зізнався, що холостяком бути добре, але бути поряд з дитиною і коханою жінкою значно краще.
Якими сімейними кадрами поділився Олег Плахотнюк?
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Video: Сімейне життя Олега Плахотнюка
Якими секретами сімейного життя поділився Олег Плахотнюк? Як змінилося життя Олега Плахотнюка після 2 сезону проєкту Холостячка?