Після проєкту «Холостячка»-2 життя багатьох учасників змінилося кардинально. Хтось наважився на переїзд, хтось запустив свій бренд, а хтось устиг заручитися. Так, просто в студії «Холостячка. Життя після проєкту» прозвучало заповітне «так» для Олега Плахотнюка. Якими секретами сімейного життя поділився чоловік? Дізнайтеся далі.

Після проєкту «Холостячка»-2 багато хто вважав Олега Плахотнюка тим іще ловеласом. Яким же було їхнє здивування, коли він просто в студії зробив пропозицію матері своєї дитини Яні і став зарученим чоловіком.

У пари прекрасна донька, і Олег не приховує своєї любові до неї. Чоловік зізнався, що холостяком бути добре, але бути поряд з дитиною і коханою жінкою значно краще.

Якими сімейними кадрами поділився Олег Плахотнюк?

