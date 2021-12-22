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Семейная жизнь Олега Плахотнюка

22.12.2021

После проекта «Холостячка»-2 жизнь многих участников изменилась кардинально. Кто-то решился на переезд, кто-то запустил свой бренд, а кто-то успел обручиться. Так, прямо в студии «Холостячка. Жизнь после проекта» прозвучало заветное «да» для Олега Плахотнюка. Какими секретами семейной жизни поделился мужчина? Узнайте далее.

холостячка

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После проекта «Холостячка»-2 многие считали Олега Плахотнюка тем еще ловеласом. Каким же было их удивление, когда он прямо в студии сделал предложение матери своего ребенка Яне и стал обрученным мужчиной.

У пары прекрасная дочь, и Олег не скрывает своей любви к ней. Мужчина признался, что холостяком быть хорошо, но находиться рядом с ребенком и любимой женщиной куда лучше.

Какими семейными кадрами поделился Олег Плахотнюк?

Смотрите прямо сейчас в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Семейная жизнь Олега Плахотнюка

Какими секретами семейной жизни поделился Олег Плахотнюк? Как изменилась жизнь Олега Плахотнюка после 2 сезона проекта Холостячка?

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