У фінальному 12 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч зробила свій вибір. Її обранцем став Андрій Задворний. Проте одразу після випуску дівчина зіткнулася з хвилею негативу у свій бік. Як героїня прокоментувала ситуацію, що склалася, ― читайте далі.

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Після фінального випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост із недвозначним гештегом «Хейт». Дівчина зізналася, що не бачить сенсу відповідати на образи на свою адресу, оскільки це нічого не дасть.

«Наприклад, у мене немає звички писати капості незнайомим людям ― для чого? Я люблю свою енергію спрямовувати в інший бік», ― зазначила Злата.

Героїня подякувала коментаторам за виявлену до себе увагу і завершила пост філософською фразою: «Усе, що ви бачите в мені, ― це не моє, це ваше. Моє ― це те, що я бачу в вас».

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