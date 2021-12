У фінальному 12 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч зробила свій вибір. Її обранцем став Андрій Задворний. Проте одразу після випуску дівчина зіткнулася з хвилею негативу у свій бік. Як героїня прокоментувала ситуацію, що склалася, ― читайте далі.

Після фінального випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост із недвозначним гештегом «Хейт». Дівчина зізналася, що не бачить сенсу відповідати на образи на свою адресу, оскільки це нічого не дасть.

Героїня подякувала коментаторам за виявлену до себе увагу і завершила пост філософською фразою: «Усе, що ви бачите в мені, ― це не моє, це ваше. Моє ― це те, що я бачу в вас».

