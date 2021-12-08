В финальном 12 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич сделала свой выбор. Ее избранником стал Андрей Задворный. Однако сразу после выпуска девушка столкнулась с волной негатива в свою сторону. Как героиня прокомментировала сложившуюся ситуацию ― читайте далее.

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После финального выпуска проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич опубликовала на своей странице в Instagram пост с недвусмысленным хештегом «Хейт». Девушка призналась, что не видит смысла отвечать на оскорбления в свой адрес, поскольку это абсолютно ничего не даст.

«Например, у меня нет привычки писать гадости незнакомым людям ― для чего? Я люблю свою энергию направлять в другую сторону», ― отметила Злата.

Героиня поблагодарила комментаторов за проявленное к ней внимание и окончила пост философской фразой: «Всё, что вы видите во мне, — это не моё, это ваше. Моё — это то, что я вижу в вас».

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