Уже цієї п’ятниці, 5 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 8 випуск проєкту «Холостячка»-2. Одеські пригоди тривають. Цього тижня Злата Огнєвіч зможе ще ближче пізнати чоловіків. Хто з них відкриє Холостячці своє серце, а хто перейде межі дозволеного?

У 8 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч продовжить жити під одним дахом із чоловіками. Другий тиждень в Одесі розпалить конкуренцію між ними ще сильніше. Учасники підуть на все, щоб привернути увагу дівчини. Хтось влаштує торги та спробує купити серце Холостячки. А хтось… переступить межу і дозволить собі занадто багато.

А також на одному з побачень на Холостячку чекає справжня романтика середньовіччя, із замком і лицарем, а наприкінці… несподіване зізнання. Яка таємниця розкриється перед дівчиною? І хто, порушуючи всі правила та домовленості, зненацька вкраде Холостячку і проведе з нею незабутню ніч?

Дізнайтеся вже завтра, 5 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ. Це неможливо пропустити!

