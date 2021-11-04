Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Чим здивує 8 випуск проєкту «Холостячка»-2?

04.11.2021

Уже цієї п’ятниці, 5 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 8 випуск проєкту «Холостячка»-2. Одеські пригоди тривають. Цього тижня Злата Огнєвіч зможе ще ближче пізнати чоловіків. Хто з них відкриє Холостячці своє серце, а хто перейде межі дозволеного?

холостячка

Більше на тему: Ревнощі та конкуренція на проєкті «Холостячка»-2

У 8 випуску проєкту «Холостячка»-2 Злата Огнєвіч продовжить жити під одним дахом із чоловіками. Другий тиждень в Одесі розпалить конкуренцію між ними ще сильніше. Учасники підуть на все, щоб привернути увагу дівчини. Хтось влаштує торги та спробує купити серце Холостячки. А хтось… переступить межу і дозволить собі занадто багато.

«Я намагалася делікатно вказати, що не треба переходити мої особисті межі», ― скаже  Злата.

А також на одному з побачень на Холостячку чекає справжня романтика середньовіччя, із замком і лицарем, а наприкінці… несподіване зізнання. Яка таємниця розкриється перед дівчиною? І хто, порушуючи всі правила та домовленості, зненацька вкраде Холостячку і проведе з нею незабутню ніч?

Дізнайтеся вже завтра, 5 листопада, о 19:00 на телеканалі СТБ. Це неможливо пропустити!

Video: Чим здивує 8 випуск проєкту «Холостячка»-2?

Що буде в 8 випуску проєкту Холостячка 2? Дивитися 8 випуск від 05.11.2021 проєкту Холостячка зі Златою Огнєвіч. Дивіться анонс проєкту Холостячка 2021 Україна

Більше на тему: Неідеальний Роман Васильєв: що чоловік розповів про себе

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send