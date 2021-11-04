Уже в эту пятницу, 5 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 8 выпуск проекта «Холостячка»-2. Одесские приключения продолжаются. На этой неделе Злата Огневич сможет еще ближе узнать мужчин. Кто из них откроет Холостячке свое сердце, а кто перейдет границы дозволенного?

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В 8 выпуске проекта «Холостячка»-2 Злата Огневич продолжит жить под одной крышей с мужчинами. Вторая неделя в Одессе разожжет конкуренцию между ними еще сильнее. Участники пойдут на всё, чтобы заполучить внимание девушки. Кто-то устроит торги и попытается купить сердце Холостячки. А кто-то… перешагнет черту и позволит себе слишком много.

«Я пыталась деликатно указать, что не нужно переходить мои личные границы», ― скажет Злата.

А также на одном из свиданий Холостячку ждет настоящая романтика средневековья, с замком и рыцарем, а в конце… неожиданное признание. Какая тайна раскроется перед девушкой? И кто, нарушая все правила и договоренности, вдруг украдет Холостячку и проведет с ней незабываемую ночь?

Узнайте уже завтра, 5 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ. Это невозможно пропустить!

Video: Чем удивит 8 выпуск проекта «Холостячка»-2? Что будет в 8 выпуске проекта Холостячка 2? Смотреть 8 выпуск от 05.11.2021 проекта Холостячка со Златой Огневич. Смотрите анонс проекта Холостячка 2021 Украина

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