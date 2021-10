Цієї п’ятниці, 8 жовтня, о 19:00 на СТБ вийде 4 випуск романтичного реаліті «Холостячка»-2, кохання в якому шукає співачка Злата Огнєвіч. Пристрасті на проєкті розпалюються! Цього тижня чоловіки ризикнуть позмагатися з Холостячкою на творчому терені. Що ж із цього вийде?

Претенденти на серце Злати готові довести, що кожен із них самобутній та оригінальний. Щоб вразити Холостячку, чоловіки візьмуть участь у феєричному шоу талантів! Хто з них наважиться зайти на поле співачки, і чим це для нього обернеться?

Чий талант підкорить Холостячку найбільше?

А хто з учасників стане справжнім розчаруванням?

А також не пропустіть раптову появу на проєкті мага! Невже він назве переможця другого сезону? І яке передбачення почне збуватися вже невдовзі на побаченні, де один з чоловіків наразить Холостячку на небезпеку?

Крім того, новий тиждень реаліті здивує несподіваним поверненням фаворита, а також відвертою історією і щирими сльозами одного з учасників…

Дивіться 4 випуск проєкту «Холостячка» цієї п’ятниці, 8 жовтня, о 19:00 на СТБ!

