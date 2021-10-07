В эту пятницу, 8 октября, в 19:00 на СТБ выйдет 4 выпуск романтического реалити «Холостячка»-2, любовь в котором ищет певица Злата Огневич. Страсти на проекте накаляются! На этой неделе мужчины рискнут посоревноваться с Холостячкой на творческом поприще. Что же из этого получится?

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Претенденты на сердце Златы готовы доказать, что каждый из них самобытен и оригинален. Чтобы впечатлить Холостячку, мужчины примут участие в феерическом шоу талантов! Кто из них осмелится зайти на поле певицы, и чем это для него обернется?

«Ты стараешься быть слишком идеальным, а я хочу увидеть тебя настоящего», ― такие слова адресует одному из участников Злата.

Чей талант покорит Холостячку больше всего?

«Он меня просто поразил. Он летал, как суператлет», ― поделится впечатлениями певица.

А кто из участников станет настоящим разочарованием?

«Он вел себя, как машина, а мне хотелось почувствовать рядом мужчину», ― скажет Злата.

А также не пропустите внезапное появление на проекте мага! Неужели он назовет победителя второго сезона? И какое предсказание начнет сбываться в скором времени на свидании, где один из мужчин подвергнет Холостячку опасности?

Кроме того, новая неделя реалити удивит неожиданным возвращением фаворита, а также откровенной историей и искренними слезами одного из участников…

Смотрите 4 выпуск проекта «Холостячка» в эту пятницу, 8 октября, в 19:00 на СТБ!

Video: Возвращение фаворита и новые грани участников: что мы увидим в 4 выпуске «Холостячки»-2 Что будет в 4 выпуске проекта Холостячка 2? Смотреть 4 выпуск от 08.10.2021 проекта Холостячка со Златой Огневич. Смотрите анонс проекта Холостячка 2021 Украина

Video: Возвращение фаворита и новые грани участников: что мы увидим в 4 выпуске «Холостячки»-2 Что будет в 4 выпуске проекта Холостячка 2? Смотреть 4 выпуск от 08.10.2021 проекта Холостячка со Златой Огневич. Смотрите анонс проекта Холостячка 2021 Украина

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