Що готує 3 випуск проєкту «Холостячка»-2?

Уже цієї п’ятниці, 1 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск проєкту «Холостячка»-2. Новий тиждень буде присвячений захопленням учасників реаліті. Чи зможуть спільні інтереси зблизити Злату Огнєвіч з претендентами на її серце? Круті віражі, злети, падіння, подолання страху ― все це чекає на вас уже завтра.

Цей тиждень буде особливим для учасників «Холостячки», адже вони зможуть познайомити Злату зі своїми захопленнями. На нас чекають ефектні і запаморочливі побачення. Чоловіки дивуватимуть Холостячку своєю силою, швидкістю і витривалістю. Та чи не захопляться вони процесом більше, ніж самою Златою?

Холостячка також познайомить учасників зі своїми захопленнями. Її пристрасть ― гори, а давня мрія ― підкорити вершину Казбеку. Але не самій, а з коханим чоловіком! Чи зможуть учасники пройти випробування на витривалість і довести Златі, що з ними можна йти в гори?

Дізнайтеся вже цієї п’ятниці о 19:00 на СТБ.

