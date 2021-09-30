Уже цієї п’ятниці, 1 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 3 випуск проєкту «Холостячка»-2. Новий тиждень буде присвячений захопленням учасників реаліті. Чи зможуть спільні інтереси зблизити Злату Огнєвіч з претендентами на її серце? Круті віражі, злети, падіння, подолання страху ― все це чекає на вас уже завтра.

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Цей тиждень буде особливим для учасників «Холостячки», адже вони зможуть познайомити Злату зі своїми захопленнями. На нас чекають ефектні і запаморочливі побачення. Чоловіки дивуватимуть Холостячку своєю силою, швидкістю і витривалістю. Та чи не захопляться вони процесом більше, ніж самою Златою?

Холостячка також познайомить учасників зі своїми захопленнями. Її пристрасть ― гори, а давня мрія ― підкорити вершину Казбеку. Але не самій, а з коханим чоловіком! Чи зможуть учасники пройти випробування на витривалість і довести Златі, що з ними можна йти в гори?

Також ви дізнаєтеся:

У кого буде індивідуальне побачення цього тижня?

Хто з чоловіків відкриється для Злати не з кращого боку?

Який учасник захопиться настільки, що знехтує безпекою Холостячки?

І хто не отримає заповітної бутоньєрки?

Дізнайтеся вже цієї п’ятниці о 19:00 на СТБ.

Video: Що готує 3 випуск проєкту «Холостячка»-2? Що буде в 3 випуску проєкту Холостячка 2? Дивитися 3 випуск від 01.10.2021 проєкту Холостячка зі Златою Огнєвіч. Дивіться анонс проєкту Холостячка 2021 Україна

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