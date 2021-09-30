Уже в эту пятницу, 1 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск проекта «Холостячка»-2. Новая неделя будет посвящена увлечениям участников реалити. Смогут ли общие интересы сблизить Злату Огневич с претендентами на ее сердце? Крутые виражи, взлеты, падения, преодоление страха ― всё это ждет вас уже завтра.

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Эта неделя будет особенной для участников «Холостячки», ведь они смогут познакомить Злату со своими увлечениями. Нас ждут эффектные и головокружительные свидания. Мужчины будут удивлять Холостячку своей силой, скоростью и выносливостью. Но не увлекутся ли они процессом больше, чем самой Златой?

Холостячка также познакомит участников со своими увлечениями. Ее страсть ― горы, а давняя мечта ― покорить вершину Казбека. Но не в одиночку, а с любимым мужчиной! Смогут ли участники пройти испытание на выносливость и доказать Злате, что с ними можно идти в горы?

Также вы узнаете:

У кого будет индивидуальное свидание на этой неделе?

Кто из мужчин откроется для Златы не с лучшей стороны?

Какой участник увлечется настолько, что пренебрежет безопасностью Холостячки?

И кто не получит заветную бутоньерку?

Узнайте уже в пятницу в 19:00 на СТБ.

Video: Что готовит 3 выпуск проекта «Холостячка»-2? Что будет в 3 выпуске проекта Холостячка 2? Смотреть 3 выпуск от 01.10.2021 проекта Холостячка со Златой Огневич. Смотрите анонс проекта Холостячка 2021 Украина

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