Что готовит 3 выпуск проекта «Холостячка»-2?
Уже в эту пятницу, 1 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 3 выпуск проекта «Холостячка»-2. Новая неделя будет посвящена увлечениям участников реалити. Смогут ли общие интересы сблизить Злату Огневич с претендентами на ее сердце? Крутые виражи, взлеты, падения, преодоление страха ― всё это ждет вас уже завтра.
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Эта неделя будет особенной для участников «Холостячки», ведь они смогут познакомить Злату со своими увлечениями. Нас ждут эффектные и головокружительные свидания. Мужчины будут удивлять Холостячку своей силой, скоростью и выносливостью. Но не увлекутся ли они процессом больше, чем самой Златой?
Холостячка также познакомит участников со своими увлечениями. Ее страсть ― горы, а давняя мечта ― покорить вершину Казбека. Но не в одиночку, а с любимым мужчиной! Смогут ли участники пройти испытание на выносливость и доказать Злате, что с ними можно идти в горы?
Также вы узнаете:
- У кого будет индивидуальное свидание на этой неделе?
- Кто из мужчин откроется для Златы не с лучшей стороны?
- Какой участник увлечется настолько, что пренебрежет безопасностью Холостячки?
- И кто не получит заветную бутоньерку?
Узнайте уже в пятницу в 19:00 на СТБ.
Video: Что готовит 3 выпуск проекта «Холостячка»-2?
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