Перша вечірка 2 сезону проєкту «Холостячка» була сповнена сюрпризів. Оригінальні появи, подарунки і перші зустрічі учасників зі Златою Огнєвіч вражали глядачів. Але що відбувалося за кадром? І чому чоловіки відмовлялися пити? Про це далі.

Більше на тему: Як чоловіки долали хвилювання перед зустріччю з Холостячкою

У першому випуску проєкту «Холостячка»-2 за серце Злати Огнєвіч прийшли боротися 25 учасників. Ми з вами спостерігали, як Холостячка відкрилася почуттям і зустрічала найефектніших чоловіків країни. Що ж відбувалося в цей момент за кадром?

В очікуванні Злати учасники в затишній атмосфері знайомилися між собою і ділилися враженнями від початку проєкту. У їхньому розпорядженні були будь-які напої в барі, проте багато хто відмовлявся від алкоголю через відповідальність моменту. Та чи всі? Чи піддався хтось спокусі і чи повторив помилку учасників минулого сезону «Холостячки»?

Дивіться ексклюзивний матеріал від телеканалу СТБ і дізнайтеся!

Більше на тему: Успішні чоловіки в 2 сезоні «Холостячки»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.