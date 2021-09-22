Успішні чоловіки в 2 сезоні «Холостячки»
Уже цієї п’ятниці, 24 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 2 випуск проєкту «Холостячка»-2. Поки залишаються лічені дні, пропонуємо краще познайомитися з учасниками реаліті. Про те, чим займаються претенденти на серце Холостячки, — в матеріалі.
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Перша вечірка проєкту «Холостячка» показала, що за серце Злати Огнєвіч готові боротися найефектніші і найуспішніші чоловіки країни. Учасники можуть собі дозволити дорогі курорти та найкращі автомобілі світу, вони сильні духом і впевнені у собі.
Власник IT-компанії Андрій Хветкевич свою забезпеченість не приховує і сміливо заявляє:
«Звичайно ж, я вважаю, що я той самий, кого шукає Злата».
Підприємець Максим Тарапата у своїх силах також упевнений:
«Холостячка має обрати мене, бо я надійна людина, і сильних конкурентів я для себе не бачу».
Хто ще з учасників розповість більше про себе? Чим займаються успішні чоловіки? І хто після весілля готовий узяти прізвище Злати?
Дізнайтеся просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.
Video: Успішні чоловіки в 2 сезоні «Холостячки»
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