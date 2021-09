Успішні чоловіки в 2 сезоні «Холостячки»

Уже цієї п’ятниці, 24 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 2 випуск проєкту «Холостячка»-2. Поки залишаються лічені дні, пропонуємо краще познайомитися з учасниками реаліті. Про те, чим займаються претенденти на серце Холостячки, — в матеріалі.

Перша вечірка проєкту «Холостячка» показала, що за серце Злати Огнєвіч готові боротися найефектніші і найуспішніші чоловіки країни. Учасники можуть собі дозволити дорогі курорти та найкращі автомобілі світу, вони сильні духом і впевнені у собі.

Власник IT-компанії Андрій Хветкевич свою забезпеченість не приховує і сміливо заявляє:

Підприємець Максим Тарапата у своїх силах також упевнений:

Хто ще з учасників розповість більше про себе? Чим займаються успішні чоловіки? І хто після весілля готовий узяти прізвище Злати?

Дізнайтеся просто зараз в ексклюзивному матеріалі СТБ.

