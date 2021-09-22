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Успешные мужчины во 2 сезоне «Холостячки»

22.09.2021

Уже в эту пятницу, 24 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 2 выпуск проекта «Холостячка»-2. Пока остаются считанные дни, предлагаем лучше познакомиться с участниками реалити. О том, чем занимаются претенденты на сердце Холостячки, — в материале.

холостячка

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Первая вечеринка проекта «Холостячка» показала, что за сердце Златы Огневич готовы сражаться самые эффектные и успешные мужчины страны. Участники могут позволить себе дорогие курорты, лучшие автомобили мира, они сильны духом и уверены в себе.

Владелец IT-компании Андрей Хветкевич свою обеспеченность не скрывает и смело заявляет:

«Конечно же, я считаю, что я тот самый, кого ищет Злата».

андрей хветкевич

Предприниматель Максим Тарапата в своих силах также уверен:

«Холостячка должна выбрать меня, потому что я надежный человек, и сильных конкурентов я для себя не вижу».

максим тарапата

Кто еще из участников расскажет больше о себе? Чем занимаются успешные мужчины? И кто после свадьбы готов взять фамилию Златы?

Узнайте прямо сейчас в эксклюзивном материале СТБ.

Video: Успешные мужчины во 2 сезоне «Холостячки»

Смотрите эксклюзивное видео с 1 выпуска проекта Холостячка 2 сезон. Что не вошло в эфир Холостячки 1 выпуск. Смотрите видео Холостячка 2021 на СТБ эксклюзив

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