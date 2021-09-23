Первая вечеринка 2 сезона проекта «Холостячка» была полна сюрпризов. Оригинальные появления, подарки и первые встречи участников со Златой Огневич поражали зрителей. Но что происходило за кадром? И почему мужчины отказывались пить? Об этом далее.

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В первом выпуске проекта «Холостячка»-2 за сердце Златы Огневич пришли бороться 25 участников. Мы с вами наблюдали, как Холостячка открылась чувствам и встречала самых эффектных мужчин страны. Что же происходило в этот момент за кадром?

В ожидании Златы участники в уютной атмосфере знакомились между собой и делились впечатлениями от начала проекта. В их распоряжении были любые напитки за баром, однако многие отказывались от алкоголя из-за ответственности момента. Но все ли? Поддался ли кто-то соблазну и повторил ли ошибку участников прошлого сезона «Холостячки»?

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