Уже в эту пятницу, 29 октября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 7 выпуск проекта «Холостячка»-2. Новая неделя ознаменуется сближением Златы Огневич со всеми участниками, ведь они отправятся… в солнечную Одессу! Морской воздух и романтическая атмосфера расслабят Холостячку. Кто из мужчин попробует воспользоваться этим?

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7 неделя проекта «Холостячка»-2 станет настоящей проверкой на совместимость. Злата Огневич отправится с мужчинами в Одессу, где они будут жить… в одном доме! Близость Холостячки подтолкнет их к неожиданным проявлениям инициативы. Кто из мужчин воспользуется тем, что Злата рядом, и украдет ее на свидание? И неужели девушка проснется рядом с Максимом Тарапатой?

Ревность накаляется! Как отреагируют другие участники на присутствие Максима в комнате Златы? И неужели все закончится дракой?

Мужчины готовы на все ради сердца Холостячки!

Не пропустите самый эмоциональный выпуск уже завтра, 29 октября, в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: Что готовит 7 выпуск проекта «Холостячка»-2? Что будет в 7 выпуске проекта Холостячка 2? Смотреть 7 выпуск от 29.10.2021 проекта Холостячка со Златой Огневич. Смотрите анонс проекта Холостячка 2021 Украина

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