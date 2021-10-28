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Що готує 7 випуск проєкту «Холостячка»-2?

28.10.2021

Уже цієї п’ятниці, 29 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 7 випуск проєкту «Холостячка»-2. Новий тиждень ознаменується зближенням Злати Огнєвіч з усіма учасниками, адже вони вирушать… до сонячної Одеси! Морське повітря і романтична атмосфера розслаблять Холостячку. Хто з чоловіків спробує скористатися цим?

злата огневич

Більше на тему: Як Влад Ясько готувався до проєкту «Холостячка»-2

7 тиждень проєкту «Холостячка»-2 стане справжньою перевіркою на сумісність. Злата Огнєвіч вирушить з чоловіками до Одеси, де вони житимуть… в одному будинку! Близькість Холостячки підштовхне їх до несподіваних проявів ініціативи. Хто з чоловіків скористається тим, що Злата поруч, і вкраде її на побачення? І невже дівчина прокинеться поряд із Максимом Тарапатою?

Ревнощі розпалюються! Як відреагують інші учасники на присутність Максима в кімнаті Злати? І невже все скінчиться бійкою?

Чоловіки готові на все заради серця Холостячки!

Не пропустіть найемоційніший випуск уже завтра, 29 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Video: Що готує 7 випуск проєкту «Холостячка»-2?

Що буде в 7 випуску проєкту Холостячка 2? Дивитися 7 випуск від 29.10.2021 проєкту Холостячка зі Златою Огнєвіч. Дивіться анонс проєкту Холостячка 2021 Україна

Більше на тему: З ким Злата Огнєвіч попрощалася у 6 випуску проєкту «Холостячка»-2?

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