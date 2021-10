Уже цієї п’ятниці, 29 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 7 випуск проєкту «Холостячка»-2. Новий тиждень ознаменується зближенням Злати Огнєвіч з усіма учасниками, адже вони вирушать… до сонячної Одеси! Морське повітря і романтична атмосфера розслаблять Холостячку. Хто з чоловіків спробує скористатися цим?

7 тиждень проєкту «Холостячка»-2 стане справжньою перевіркою на сумісність. Злата Огнєвіч вирушить з чоловіками до Одеси, де вони житимуть… в одному будинку! Близькість Холостячки підштовхне їх до несподіваних проявів ініціативи. Хто з чоловіків скористається тим, що Злата поруч, і вкраде її на побачення? І невже дівчина прокинеться поряд із Максимом Тарапатою?

Ревнощі розпалюються! Як відреагують інші учасники на присутність Максима в кімнаті Злати? І невже все скінчиться бійкою?

Чоловіки готові на все заради серця Холостячки!

Не пропустіть найемоційніший випуск уже завтра, 29 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

