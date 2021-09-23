Чем удивит 2 выпуск проекта «Холостячка»-2?
Уже в эту пятницу, 24 сентября, в 19:00 состоится 2 выпуск романтического реалити «Холостячка»-2. На этой неделе у Златы Огневич будет возможность ближе познакомиться с претендентами на свое сердце. Уже завтра телезрителей ждут не только первые свидания, романтика и откровения, но и первые разочарования. Не пропустите!
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Во 2 выпуске проекта «Холостячка» Злата Огневич познакомится ближе с теми, кому вручила бутоньерки на первой Церемонии. Полагаться в этот раз она будет только на прикосновения и свои внутренние ощущения, ведь глаза ее будут завязаны. Как воспользуются участники этой возможностью? И поймет ли Холостячка, кто скрывается за прикосновениями?
Кроме того, уже в эту пятницу вы станете свидетелями первых свиданий проекта. Какими они будут, и кто из мужчин получит возможность индивидуальной встречи со Златой?
Кроме ответов на эти вопросы вы также узнаете:
- Кто из мужчин позволит себе распустить руки?
- Что скрывает самый заботливый участник реалити Александр?
- Состоится ли свидание Златы и Дмитрия?
- И кто не получит заветную бутоньерку?
Смотрите уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ.
Video: Чем удивит 2 выпуск проекта «Холостячка»-2?
Video: Чем удивит 2 выпуск проекта «Холостячка»-2?
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