Уже в эту пятницу, 24 сентября, в 19:00 состоится 2 выпуск романтического реалити «Холостячка»-2. На этой неделе у Златы Огневич будет возможность ближе познакомиться с претендентами на свое сердце. Уже завтра телезрителей ждут не только первые свидания, романтика и откровения, но и первые разочарования. Не пропустите!

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Во 2 выпуске проекта «Холостячка» Злата Огневич познакомится ближе с теми, кому вручила бутоньерки на первой Церемонии. Полагаться в этот раз она будет только на прикосновения и свои внутренние ощущения, ведь глаза ее будут завязаны. Как воспользуются участники этой возможностью? И поймет ли Холостячка, кто скрывается за прикосновениями?

Кроме того, уже в эту пятницу вы станете свидетелями первых свиданий проекта. Какими они будут, и кто из мужчин получит возможность индивидуальной встречи со Златой?

Кроме ответов на эти вопросы вы также узнаете:

Кто из мужчин позволит себе распустить руки?

Что скрывает самый заботливый участник реалити Александр?

Состоится ли свидание Златы и Дмитрия?

И кто не получит заветную бутоньерку?

Смотрите уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ.

Video: Чем удивит 2 выпуск проекта «Холостячка»-2? Что будет во 2 выпуске проекта Холостячка 2? Смотреть 2 выпуск от 24.09.2021 проекта Холостячка со Златой Огневич. Смотрите анонс проекта Холостячка 2021 Украина

Video: Чем удивит 2 выпуск проекта «Холостячка»-2? Что будет во 2 выпуске проекта Холостячка 2? Смотреть 2 выпуск от 24.09.2021 проекта Холостячка со Златой Огневич. Смотрите анонс проекта Холостячка 2021 Украина

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