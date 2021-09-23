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Чим здивує 2 випуск проєкту «Холостячка»-2?

23.09.2021

Уже цієї п’ятниці, 24 вересня, о 19:00 відбудеться 2 випуск романтичного реаліті «Холостячка»-2. Цього тижня у Злати Огнєвіч буде можливість ближче познайомитися з претендентами на своє серце. Уже завтра на телеглядачів чекають не тільки перші побачення, романтика і одкровення, а й перші розчарування. Не пропустіть!

холостячка злата огневич

Більше на тему: Відомі учасники 2 сезону «Холостячки»: хто отримав бутоньєрку від Злати Огнєвіч

У 2 випуску проєкту «Холостячка» Злата Огнєвіч познайомиться ближче з тими, кому вручила бутоньєрки на першій Церемонії. Покладатися цього разу вона буде тільки на дотики і свої внутрішні відчуття, адже очі її будуть зав’язані. Як скористаються учасники цією можливістю? І чи зрозуміє Холостячка, хто криється за дотиками?

Крім того, уже в п’ятницю ви станете свідками перших побачень проєкту. Якими вони будуть, і хто з чоловіків отримає можливість індивідуальної зустрічі зі Златою?

Окрім відповідей на ці запитання ви також дізнаєтеся:

  • Хто з чоловіків дозволить собі розпустити руки?
  • Що приховує найтурботливіший учасник реаліті Олександр?
  • Чи відбудеться побачення Злати і Дмитра?
  • І хто не отримає заповітної бутоньєрки?

 Дивіться вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ.

Video: Чим здивує 2 випуск проєкту «Холостячка»-2?

Що буде в 2 випуску проєкту Холостячка 2? Дивитися 2 випуск від 24.09.2021 проєкту Холостячка зі Златою Огнєвич. Дивіться анонс проєкту Холостячка 2021 Україна

Video: Чим здивує 2 випуск проєкту «Холостячка»-2?

Що буде в 2 випуску проєкту Холостячка 2? Дивитися 2 випуск від 24.09.2021 проєкту Холостячка зі Златою Огнєвич. Дивіться анонс проєкту Холостячка 2021 Україна

Більше на тему: «Холостячка-2»: Чому чоловіки відмовлялися пити на Першій вечірці?

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