Первая украинская Холостячка, судья легендарного шоу «Україна має талант», талантливая актриса театра и кино — Ксения Мишина — продолжает интриговать поклонников своей личной жизнью. Недавно состоялось важное событие для пары Ксюши и Александра — двое отмечали годовщину своих отношений. Тогда актриса показала огромный букет роз в свой рост, а Эллерт поделился видеопоздравлением. Сейчас двое вновь интригуют своим статусом взаимоотношений, а также дают надежду поклонникам, что свадьбе таки быть!

На выходных состоялась свадьба коллеги и подруги Ксении Мишиной — актрисы легендарной драмы «Крепостная» — Дарьи Легейды. Напомним, что в сериале она сыграла Василинку — добрую, покорную девушку, однако со сломленной и нелегкой судьбой в собственности Червинских.

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В воскресенье на торжестве Мишина поймала букет невесты, о чем с радостью рассказала своим поклонникам в социальной сети Instagram. На видео видно, как актрису бежит поздравлять сын Платон, а также сама невеста Дарья.

Однако поклонники быстро отыскали материалы других гостей свадьбы и выяснили, что порадовались за Ксению не только дружки и молодожены, а и Александр Эллерт. Он также присутствовал на торжестве. Более того, снимал видео, на котором зафиксирован главный момент.

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