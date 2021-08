Ксенія Мішина зловила букет нареченої і знову заінтригувала Еллертом

Перша українська Холостячка, суддя легендарного шоу «Україна має талант», талановита актриса театру і кіно — Ксенія Мішина — продовжує інтригувати шанувальників своїм особистим життям. Нещодавно відбулася важлива подія для пари Ксюші та Олександра — двоє відзначали річницю своїх стосунків. Тоді актриса показала величезний букет троянд у свій зріст, а Еллерт поділився відеопривітанням. Зараз двоє знову інтригують своїм статусом взаємин, а також дають надію шанувальникам, що весіллю таки бути!

На вихідних відбулося весілля колеги і подруги Ксенії Мішиної — актриси легендарної драми «Кріпосна» — Дар’ї Легейди. Нагадаємо, що в серіалі вона зіграла Василинку — добру, покірну дівчину, однак зі зламаною і нелегкою долею у власності Червінських.

У неділю на торжестві Мішина зловила букет нареченої, про що з радістю розповіла своїм шанувальникам у соціальній мережі Instagram. На відео видно, як актрису біжить вітати син Платон, а також сама наречена Дар’я.

Однак шанувальники швидко відшукали матеріали інших гостей весілля і з’ясували, що пораділи за Ксенію не тільки дружки і молодята, а й Олександр Еллерт. Він також був на весіллі. Ба більше, знімав відео, на якому зафіксований головний момент.

