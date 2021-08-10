Личные установки Холостячки Златы Огневич
Уже осенью на телеканале СТБ состоится самая романтическая премьера — реалити «Холостячка»-2 во главе с певицей и композитором Златой Огневич. Зрители с нетерпением ждут знакомства с героиней второго сезона, а также с мужчинами, которые будут готовы на все ради сердца завидной Холостячки. Однако прежде, чем строить крепкие и здоровые отношения, необходимо узнать партнера получше. Какие же личные установки Златы Огневич — певица рассказала у себя на странице в Instagram.
Прекрасная певица и композитор Злата Огневич обладает всем комплексом идеальных качеств женщины: юмор, интеллект, уверенность в себе, обаяние и сексуальная привлекательность. Обрести гармонию в себе и с самим собой — дело не из простых. Более того, требует затратного и долгого пути к самопознанию. Теперь, когда Холостячка знает себя, она смело делится личными установками.
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- Снимать градус ответственности.
- Больше действовать, чем мечтать.
- Не преувеличивать значение событий (читать: «не париться по каждому поводу»).
- Перестать кормить детские страхи.
- Изменить слово «должен» на «я хочу».
- Переверни страницу, пришло время новой главы.
- Всё, что вокруг, принадлежит мне, а я принадлежу тому, что вокруг.
- Вести дневник эмоций, мыслей, инсайтов.
- Чаще улыбаться. И своему отражению тоже.
Не пропустите премьеру 2 сезона романтического реалити «Холостячка» осенью на телеканале СТБ!