Уже осенью на телеканале СТБ состоится самая романтическая премьера — реалити «Холостячка»-2 во главе с певицей и композитором Златой Огневич. Зрители с нетерпением ждут знакомства с героиней второго сезона, а также с мужчинами, которые будут готовы на все ради сердца завидной Холостячки. Однако прежде, чем строить крепкие и здоровые отношения, необходимо узнать партнера получше. Какие же личные установки Златы Огневич — певица рассказала у себя на странице в Instagram.

Прекрасная певица и композитор Злата Огневич обладает всем комплексом идеальных качеств женщины: юмор, интеллект, уверенность в себе, обаяние и сексуальная привлекательность. Обрести гармонию в себе и с самим собой — дело не из простых. Более того, требует затратного и долгого пути к самопознанию. Теперь, когда Холостячка знает себя, она смело делится личными установками.

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Снимать градус ответственности. Больше действовать, чем мечтать. Не преувеличивать значение событий (читать: «не париться по каждому поводу»). Перестать кормить детские страхи. Изменить слово «должен» на «я хочу». Переверни страницу, пришло время новой главы. Всё, что вокруг, принадлежит мне, а я принадлежу тому, что вокруг. Вести дневник эмоций, мыслей, инсайтов. Чаще улыбаться. И своему отражению тоже.

Не пропустите премьеру 2 сезона романтического реалити «Холостячка» осенью на телеканале СТБ!

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