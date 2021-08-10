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Особисті настанови Холостячки Злати Огнєвіч

10.08.2021

Уже восени на телеканалі СТБ відбудеться найромантичніша прем’єра — реаліті «Холостячка»-2 на чолі зі співачкою і композиторкою Златою Огнєвіч. Глядачі з нетерпінням чекають знайомства з героїнею другого сезону, а також із чоловіками, які будуть готові на все заради серця завидної Холостячки. Однак перш, ніж будувати міцні і здорові стосунки, необхідно пізнати партнера краще. Які ж особисті настанови Злати Огнєвіч — співачка розповіла у себе на сторінці в Instagram.

Прекрасна співачка і композиторка Злата Огнєвіч володіє всім комплексом ідеальних якостей жінки: гумор, інтелект, упевненість у собі, чарівність і сексуальна привабливість. Знайти гармонію в собі і з самим собою — справа не з простих. Ба більше, вимагає затратного і довгого шляху до самопізнання. Тепер, коли Холостячка знає себе, вона сміливо ділиться особистими настановами.

Більше на тему: «Холостячка» 2 сезон: 20 коротких запитань Златі Огнєвіч

  1. Знімати градус відповідальності.
  2. Більше діяти, ніж мріяти.
  3. Не перебільшувати значення подій (читати: «не паритися з кожного приводу»).
  4. Перестати годувати дитячі страхи.
  5. Змінити слово «повинен» на «я хочу».
  6. Перегорни сторінку, настав час нової глави.
  7. Усе, що навколо, належить мені, а я належу тому, що навколо.
  8. Вести щоденник емоцій, думок, інсайтів.
  9. Частіше усміхатися. І своєму відображенню теж.

Не пропустіть прем’єру 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка» восени на телеканалі СТБ!

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