Особисті настанови Холостячки Злати Огнєвіч

Уже восени на телеканалі СТБ відбудеться найромантичніша прем’єра — реаліті «Холостячка»-2 на чолі зі співачкою і композиторкою Златою Огнєвіч. Глядачі з нетерпінням чекають знайомства з героїнею другого сезону, а також із чоловіками, які будуть готові на все заради серця завидної Холостячки. Однак перш, ніж будувати міцні і здорові стосунки, необхідно пізнати партнера краще. Які ж особисті настанови Злати Огнєвіч — співачка розповіла у себе на сторінці в Instagram.

Прекрасна співачка і композиторка Злата Огнєвіч володіє всім комплексом ідеальних якостей жінки: гумор, інтелект, упевненість у собі, чарівність і сексуальна привабливість. Знайти гармонію в собі і з самим собою — справа не з простих. Ба більше, вимагає затратного і довгого шляху до самопізнання. Тепер, коли Холостячка знає себе, вона сміливо ділиться особистими настановами.

Не пропустіть прем’єру 2 сезону романтичного реаліті «Холостячка» восени на телеканалі СТБ!

