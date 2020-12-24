В эту пятницу, 25 декабря, в 19:00 телезрители СТБ узнают главную интригу – удалось ли Ксении Мишиной и Александру Эллерту сохранить отношения и чувства, родившиеся в романтическом реалити. В выпуске «Холостячка. Жизнь после проекта» не пропустите все подробности из жизни главной героини и претендентов на ее сердце.

«Холостячка», без преувеличения, стала главным телевизионным проектом этого года, фаворитом не только среди женщин, но и мужчин! Только в финальном эпизоде 4,5 млн* зрителей, затаив дыхание, следили за тем, кто станет избранником Ксении. А общее количество зрителей первого сезона «Холостячки», по предварительным данным аналитиков, составило более 13 млн* украинцев. По результатам телесмотрения, чувственный и эмоциональный финал реалити стал не только традиционным лидером пятничного праймового слота, но и взял самый высокий рекорд – лучшая программа 2020 года.

Уже в эту пятницу не пропустите сюжет о том, как Украина смотрела и комментировала «Холостячку». Кроме того, директор творческой студии StarLightProduction Анна Калина эксклюзивно поделится секретами производства первого романтического реалити, в котором выбирает женщина!

Самые яркие участники проекта – Евгений Ковтуненко, Игорь Бабко, Андрей Шатырко, Андрей Рыбак, Алексей Тригубенко и другие – поделятся эксклюзивными подробностями личной жизни. Более того, сразу несколько мужчин представят стране своих новых возлюбленных! А одному из парней будет предложено выбрать идеальную девушку прямо в студии. Гостьей выпуска станет экс-участница проекта «Холостяк» Дана. Что же объединяет ее с одним из участников «Холостячки»?

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Одно из самых скандальных событий в проекте – поступок Назара. Сумел ли мужчина наладить общение со своим ребёнком и нашёл ли общий язык с его мамой?

Сезон «Холостячки» не обошелся без мужских разборок и, конечно же, духа соперничества. Лицом к лицу вновь встретятся Артем Шепель и Сергей Кириенко, чтобы окончательно выяснить, кто из них лидер.

Настоящим хитом этого сезона стала песня Ильи Рыбальченко «Здравствуй, Ксюша», которую он спел Холостячке на вечере талантов. Для заключительного выпуска сезона Илья также подготовил особенный музыкальный сюрприз.

И это далеко не все! Телезрители и подписчики в социальных сетях активно делятся догадками, кто же станет 11-м Холостяком. Кого из участников «Холостячки» украинцы видят главным героем весенней премьеры? Уже в эту пятницу станет известно имя нового Холостяка, который совсем скоро попробует найти любовь в проекте.

И, конечно же, узнайте главную интригу «Холостячки» – как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта? Удалось ли паре сохранить любовь после реалити?

Смотрите «Холостячка. Жизнь после проекта» в эту пятницу, 25 декабря, в 19:00 на СТБ!

*аудитория 4+, вся Украина

Video: «Холостячка. Жизнь после проекта»: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта? Чем удивит 10 выпуск проекта Холостячка 2020 с Ксенией Мишиной от 25.12.2020. Смотрите анонс Холостячка Жизнь после проекта 1 сезон 10 выпуск - в материале СТБ

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