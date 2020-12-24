Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Холостячка. Життя після проєкту»: як склалися стосунки Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта?

24.12.2020

Цієї п’ятниці, 25 грудня, о 19:00 телеглядачі СТБ дізнаються головну інтригу — чи вдалося Ксенії Мішиній та Олександру Еллерту зберегти стосунки і почуття, народжені в романтичному реаліті. У випуску «Холостячка. Життя після проєкту» не пропустіть усі подробиці з життя головної героїні та претендентів на її серце.

гриша решетник

«Холостячка», без перебільшення, стала головним телевізійним проєктом цього року, фаворитом не тільки серед жінок, а й чоловіків! Тільки у фінальному епізоді 4,5 млн* глядачів, затамувавши подих, стежили за тим, хто стане обранцем Ксенії. А загальна кількість глядачів першого сезону «Холостячки», за попередніми даними аналітиків, склала понад 13 млн* українців. За результатами телеперегляду чуттєвий та емоційний фінал реаліті став не тільки традиційним лідером п’ятничного праймового слоту, а й узяв найвищий рекорд — найкраща програма 2020 року.

анна калина

Уже цієї п’ятниці не пропустіть сюжет про те, як Україна дивилася і коментувала «Холостячку». Крім того, директорка творчої студії StarLightProduction Анна Калина ексклюзивно поділиться секретами виробництва першого романтичного реаліті, у якому обирає жінка!

холостячка

Найяскравіші учасники проєкту — Євген Ковтуненко, Ігор Бабко, Андрій Шатирко, Андрій Рибак, Олексій Тригубенко та інші — поділяться ексклюзивними подробицями особистого життя. Більш того, одразу кілька чоловіків представлять країні своїх нових коханих! А одному з хлопців буде запропоновано вибрати ідеальну дівчину просто в студії. Гостею випуску стане ексучасниця проєкту «Холостяк» Дана. Що ж пов’язує її з одним із учасників «Холостячки»?

Більше на тему: На останньому побаченні Ксюша вже ухвалила рішення: Інтерв’ю Олексія Тригубенка після проєкту «Холостячка»

Одна з найскандальніших подій у проєкті — вчинок Назара. Чи зумів чоловік налагодити спілкування зі своїм сином і чи знайшов спільну мову з його мамою?

Сезон «Холостячки» не обійшовся без чоловічих розбірок і, звичайно ж, духу суперництва. У студії знову зустрінуться Артем Шепель і Сергій Кирієнко, щоб остаточно з’ясувати, хто з них лідер.

Справжнім хітом цього сезону стала пісня Іллі Рибальченка «Здравствуй, Ксюша», яку він заспівав Холостячці на вечірці талантів. Для завершального випуску сезону Ілля також підготував особливий музичний сюрприз.

ксения мишина

І це далеко не все! Телеглядачі і підписники в соціальних мережах активно діляться здогадками, хто ж стане 11-м Холостяком. Кого з учасників «Холостячки» українці бачать головним героєм весняної прем’єри? Уже цієї п’ятниці стане відоме ім’я нового Холостяка, який зовсім скоро спробує знайти кохання у проєкті.

І, звичайно ж, дізнайтеся головну інтригу «Холостячки» — як склалися стосунки Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта? Чи вдалося парі зберегти кохання після реаліті?

Дивіться «Холостячка. Життя після проєкту» у п’ятницю, 25 грудня, о 19:00 на СТБ!

 * Аудиторія 4+, вся Україна

Video: «Холостячка. Життя після проєкту»: як склалися стосунки Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта?

Чим здивує 10 випуск проєкту Холостячка 2020 з Ксенією Мішиною від 25.12.2020. Дивіться анонс Холостячка Життя після проєкту 1 сезон 10 випуск - в матеріалі СТБ

Більше на тему: Переживав сильно: Перше ексклюзивне інтерв’ю Олександра Еллерта

Читайте нас також у Viber і Telegram.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати