Цієї п’ятниці, 25 грудня, о 19:00 телеглядачі СТБ дізнаються головну інтригу — чи вдалося Ксенії Мішиній та Олександру Еллерту зберегти стосунки і почуття, народжені в романтичному реаліті. У випуску «Холостячка. Життя після проєкту» не пропустіть усі подробиці з життя головної героїні та претендентів на її серце.

«Холостячка», без перебільшення, стала головним телевізійним проєктом цього року, фаворитом не тільки серед жінок, а й чоловіків! Тільки у фінальному епізоді 4,5 млн* глядачів, затамувавши подих, стежили за тим, хто стане обранцем Ксенії. А загальна кількість глядачів першого сезону «Холостячки», за попередніми даними аналітиків, склала понад 13 млн* українців. За результатами телеперегляду чуттєвий та емоційний фінал реаліті став не тільки традиційним лідером п’ятничного праймового слоту, а й узяв найвищий рекорд — найкраща програма 2020 року.

Уже цієї п’ятниці не пропустіть сюжет про те, як Україна дивилася і коментувала «Холостячку». Крім того, директорка творчої студії StarLightProduction Анна Калина ексклюзивно поділиться секретами виробництва першого романтичного реаліті, у якому обирає жінка!

Найяскравіші учасники проєкту — Євген Ковтуненко, Ігор Бабко, Андрій Шатирко, Андрій Рибак, Олексій Тригубенко та інші — поділяться ексклюзивними подробицями особистого життя. Більш того, одразу кілька чоловіків представлять країні своїх нових коханих! А одному з хлопців буде запропоновано вибрати ідеальну дівчину просто в студії. Гостею випуску стане ексучасниця проєкту «Холостяк» Дана. Що ж пов’язує її з одним із учасників «Холостячки»?

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Одна з найскандальніших подій у проєкті — вчинок Назара. Чи зумів чоловік налагодити спілкування зі своїм сином і чи знайшов спільну мову з його мамою?

Сезон «Холостячки» не обійшовся без чоловічих розбірок і, звичайно ж, духу суперництва. У студії знову зустрінуться Артем Шепель і Сергій Кирієнко, щоб остаточно з’ясувати, хто з них лідер.

Справжнім хітом цього сезону стала пісня Іллі Рибальченка «Здравствуй, Ксюша», яку він заспівав Холостячці на вечірці талантів. Для завершального випуску сезону Ілля також підготував особливий музичний сюрприз.

І це далеко не все! Телеглядачі і підписники в соціальних мережах активно діляться здогадками, хто ж стане 11-м Холостяком. Кого з учасників «Холостячки» українці бачать головним героєм весняної прем’єри? Уже цієї п’ятниці стане відоме ім’я нового Холостяка, який зовсім скоро спробує знайти кохання у проєкті.

І, звичайно ж, дізнайтеся головну інтригу «Холостячки» — як склалися стосунки Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта? Чи вдалося парі зберегти кохання після реаліті?

Дивіться «Холостячка. Життя після проєкту» у п’ятницю, 25 грудня, о 19:00 на СТБ!

* Аудиторія 4+, вся Україна

Video: «Холостячка. Життя після проєкту»: як склалися стосунки Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта? Чим здивує 10 випуск проєкту Холостячка 2020 з Ксенією Мішиною від 25.12.2020. Дивіться анонс Холостячка Життя після проєкту 1 сезон 10 випуск - в матеріалі СТБ

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