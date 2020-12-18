Состоялось последнее свидание на проекте «Холостячка». Ксения Мишина уже вот-вот сделает, возможно, самый важный выбор в своей жизни. А пока узнайте, как же прошло самое необычное, экстремальное и разноплановое свидание с загадочным и странным Сашей Эллертом, который не захотел говорить о любви.

На последнее свидание проекта «Холостячка» отправился Александр Эллерт. И чтобы наверняка сделать этот день незабываемым, запечатлеть его в памяти, мужчина решил побороть свой страх высоты. Полёт на парапланах — сюрприз для Холостячки и главный стресс для Эллерта.

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Ксения Мишина приехала на последнее свидание проекта «Холостячка». Главная героиня не знала, что ее ждёт, пока не увидела параплан. И если Ксю обожает высоту, то Эллерт весь полёт старался не смотреть на происходящее под ногами.

«Для меня это огромный шаг ― перебороть свои страхи ради меня. И мне бы хотелось, чтобы он на протяжении всего проекта проявлял эти шаги, а не только сегодня», — прокомментировала Ксюша.

После двое обсудили все каверзные и неудобные темы. Вопросы пиара на проекте, дружбу, соперничество с Рыбаком и ценности взаимоотношений.

«Мне хочется строить отношения не только с любящим человеком, но и с тем, с кем мы имеем одинаковые ценности», — говорит Холостячка.

Мужчина снова дал понять, что готов отстаивать свою позицию до конца. Он не намерен говорить о любви на всю Украину, а Ксении стоило бы повнимательнее относиться к его поступкам. Но чтобы развеять все недопонимания, Саша пригласил Ксю в спа, где вновь повисло неловкое молчание.

«Интересно, как мы планируем наше будущее, если нам и поговорить не о чем? Я думал, мы сразу в джакузи… но нет! Посыпался разговор. Мы оба выпали из диалога», — отметил растеряно Эллерт.

После Саша предложил переместиться в джакузи, где двое также не смогли поговорить на те темы, которые волновали Ксю. «Мы сидим в этом джакузи, в какую-то ерунду дурачимся, никакой глубины уже не было», — прокомментировала Ксения.

Впереди лишь финальная Церемония! Мужчины сделали все возможное, чтобы завоевать сердце главной героини Ксении Мишиной! Но способна ли любовь уладить все недоразумения, которые порой случаются в жизни?

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