Останнє побачення на проєкті «Холостячка»: Саша Еллерт і незручні запитання

Відбулося останнє побачення на проєкті «Холостячка». Ксенія Мішина вже ось-ось зробить чи не найважливіший вибір у своєму житті. А поки що дізнайтеся, як же минуло найбільш незвичайне, екстремальне та різнопланове побачення із загадковим і дивним Сашком Еллертом, який не захотів говорити про кохання.

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На останнє побачення проєкту «Холостячка» вирушив Олександр Еллерт. І щоб точно зробити цей день незабутнім, закарбувати його в пам’яті, чоловік вирішив побороти свій страх висоти. Політ на парапланах — сюрприз для Холостячки і головний стрес для Еллерта.

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Ксенія Мішина приїхала на останнє побачення проєкту «Холостячка». Головна героїня не знала, що на неї чекає, поки не побачила параплан. І якщо Ксю обожнює висоту, то Еллерт весь політ намагався не дивитися на те, що відбувається під ногами.

«Для мене це величезний крок ― перебороти свої страхи заради мене. І мені хотілося б, щоб він протягом усього проєкту проявляв ці кроки, а не тільки сьогодні», — прокоментувала Ксюша.

Після польоту двоє обговорили всі каверзні і незручні теми. Питання піару на проєкті, дружбу, суперництво з Рибаком і цінності взаємин.

«Мені хочеться будувати стосунки не тільки з люблячою людиною, але і з тим, з ким ми маємо однакові цінності», — зазначила Холостячка.

Чоловік знову дав зрозуміти, що готовий обстоювати свою позицію до кінця. Він не має наміру говорити про кохання на всю Україну, а Ксенії варто було б уважніше ставитися до його вчинків. Та щоб залагодити всі непорозуміння, Саша запросив Ксю до спа, де знову запала ніякова мовчанка.

«Цікаво, як ми плануємо наше майбутнє, якщо нам і поговорити нема про що? Я думав, ми відразу в джакузі… але ж ні! Посипалася розмова. Ми обоє випали з діалогу», — зауважив розгублено Еллерт.

Відтак Саша запропонував переміститися в джакузі, де двоє також не змогли поговорити на ті теми, які хвилювали Ксю. «Ми сидимо в цьому джакузі, в якусь дурницю дуркуємо, ніякої глибини вже не було», — прокоментувала Ксенія.

Попереду лише фінальна Церемонія! Чоловіки зробили все можливе, щоб завоювати серце головної героїні Ксенії Мішиної! Та чи здатне кохання залагодити всі непорозуміння, які часом трапляються в житті?

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