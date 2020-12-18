«Холостячка» фінал: Висновки батька Ксенії Мішиної про Олександра Еллерта

9 випуск проєкту «Холостячка» чекала вся Україна. Головна героїня зробить вибір на користь одного чоловіка, однак перед цим познайомить фіналістів зі своїм батьком. Олексій уже успішно пройшов перевірку на влучність і впевненість керування літаком. Настала черга Еллерта. І чоловік проявить себе на риболовлі. Більше про знайомство Саші з батьком Ксенії Мішиної — читайте в матеріалі.

«Перед знайомством з татом Ксюші був легкий мандраж. Я, виходить, був нареченим», — почав Еллерт.

З перших хвилин учасник зізнався батькові Ксенії, що кохає Холостячку. Ксюша приємно здивувалася, адже раніше Саша ніколи так серйозно про це не говорив. Але далі атмосфера романтики розвіялася, коли Еллерт дізнався, що буде… рибаловля. Адже не секрет, що учасник у цьому процесі відповідає за настрій, а не ловлю риби. А підтримувати настрій довелося за допомогою алкоголю, що, варто нагадати, дуже не любить Ксенія.

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Еллерт набрав швидких обертів, запропонувавши три тости. «Між першою і другою перерва невеличка», — пояснив чоловік і перейшов у подальшому до третього тосту.

Холостячка не раз намагалася зупинити Еллерта чи тактовно натякнути, щоб він схаменувся, на що Саша ніяк не реагував. «Я що, повинен виконувати те, що скаже Ксюша? Та ні! Так не буде», — прокоментував фіналіст.

«Так, Ксюша йому симпатична. Але його погляди на мою дочку трохи зверхні», — прокоментував батько Ксюші.

Залишившись наодинці з дочкою, Олександр зауважив, що енергія Еллерта б’є через край. І він ніколи не буде таким поступливим, як Льоша. Однак саме ця впертість і наполегливість утримує увагу Ксенії. Їй цікаво з Сашею, і з кожним днем дедалі більше.

«Якщо вона вибере Льошу, то це буде сім’я з упевненістю в завтрашньому дні. Але я не зміг їй сказати такого. Адже вибір робити тільки їй», — підсумував батько Ксенії.

Яким же буде вибір Холостячки? Фінал визначить, кому належить серце Ксенії Мішиної!

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