9 выпуск проекта «Холостячка» ждала вся Украина. Главная героиня сделает выбор в пользу одного мужчины, однако прежде познакомит финалистов со своим отцом. Алексей уже успешно прошел проверку на меткость и уверенность управления самолетом. Пришла очередь Эллерта. И мужчина проявит себя на рыбалке. Больше о знакомстве Саши с отцом Ксении Мишиной — читайте в материале.

«Перед знакомством с папой Ксюши был легкий мандраж. Я, получается, был женихом», — начал Эллерт.

С первых минут участник признался отцу Ксении, что любит Холостячку. Ксюша приятно удивилась, ведь ранее Саша никогда настолько серьезно об этом не говорил. Но далее атмосфера романтики развеялась, когда Эллерт узнал, что будет… рыбалка. Ведь не секрет, что участник в данном процессе отвечает за настроение, а не ловлю рыбы. А поддерживать настроение пришлось с помощью алкоголя, что, стоит напомнить, очень не любит Ксения.

Эллерт набрал быстрых оборотов, предложив три тоста. «Между первой и второй перерывчик небольшой», — объяснил мужчина и перешел в дальнейшем к третьему тосту.

Холостячка неоднократно пыталась остановить Эллерта или тактично намекнуть прекратить выпивать, на что Саша никаким образом не реагировал. «Я что, должен выполнять то, что скажет Ксюша? Да нет! Так не будет», — прокомментировал финалист.

«Да, Ксюша ему симпатична. Но его взгляды на мою дочь немного свысока», — прокомментировал отец Ксюши.

Оставшись наедине с дочерью, Александр отметил, что энергия Эллерта бьет через край. И он никогда не будет таким податливым, как Лёша. Однако именно эта упертость и настойчивость удерживает внимание Ксении. Ей интересно с Сашей, и с каждым днем все больше и больше.

«Если она выберет Лешу, то это будет семья с уверенностью в завтрашнем дне. Но я не смог ей сказать такого. Ведь выбор делать только ей», — заключил отец Ксюши.

Каким же будет выбор Холостячки? Финал определит, кому принадлежит сердце Ксении Мишиной!

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