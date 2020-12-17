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Финал проекта «Холостячка»: Кто станет избранником Ксении Мишиной?

17.12.2020

Долгожданный финал состоится уже в эту пятницу, 18 декабря! Первая украинская Холостячка Ксения Мишина сделает свой выбор. Но прежде, чем определиться, с кем продолжить строить отношения, Ксения познакомит мужчин с отцом и отправится на последние свидания в проекте.

Знакомство с отцом избранницы ― важное и ответственное событие. Ксения пригласит финалистов на индивидуальные свидания, где и представит их своему родному человеку. 

«На этой неделе я хочу познакомить мужчин со своим папой. Мне его мнение очень важно и ценно. С высоты своих лет и опыта он больше разбирается в людях», ― скажет Ксюша.

С каждым из претендентов на сердце дочери мужчина откровенно поговорит на тему отношений и семьи. Кто из участников произведет впечатление на отца Ксении? А кто не откажется от алкоголя, несмотря на негативное отношение Холостячки к выпивке?

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Также Леша и Саша подготовят для Холостячки последние незабываемые свидания! Скромный Леша удивит Ксению экстремальным и даже опасным времяпрепровождением. А Саша примет решение побороть страх высоты вместе с Холостячкой.

  • Что финалисты выскажут в адрес Холостячки?
  • Какие сложные темы поднимутся на последних свиданиях?
  • Кто произведет двоякое впечатление на отца Ксении?
  • С кем из финалистов не сложится конструктивный диалог?
  • И кто станет избранником первой украинской Холостячки? 

Каким будет финал романтического реалити «Холостячка» и какой выбор сделает Ксения ― узнайте уже в эту пятницу, 18 декабря, на телеканале СТБ! 

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