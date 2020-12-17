Фінал проєкту «Холостячка»: Хто стане обранцем Ксенії Мішиної?
Довгоочікуваний фінал відбудеться вже цієї п’ятниці, 18 грудня! Перша українська Холостячка Ксенія Мішина зробить свій вибір. Та перш ніж визначитися, з ким продовжити будувати стосунки, Ксенія познайомить чоловіків з батьком і піде на останні побачення на проєкті.
Знайомство з батьком обраниці — важлива й відповідальна подія. Ксенія запросить фіналістів на індивідуальні побачення, де і представить їх своїй рідній людині.
«Цього тижня я хочу познайомити чоловіків зі своїм татом. Мені його думка дуже важлива і цінна. З висоти своїх років і досвіду він більше розбирається в людях», — скаже Ксюша.
З кожним із претендентів на серце доньки чоловік відверто поговорить на тему взаємин і сім’ї. Хто з учасників справить враження на батька Ксенії? А хто не відмовиться від алкоголю, незважаючи на негативне ставлення Холостячки до спиртного?
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Також Льоша і Саша підготують для Холостячки останні незабутні побачення! Скромний Льоша здивує Ксенію екстремальним і навіть небезпечним заняттям. А Саша наважиться побороти страх висоти разом з Холостячкою.
- Що фіналісти висловлять на адресу Холостячки?
- Які складні теми буде порушено на останніх побаченнях?
- Хто справить двояке враження на батька Ксенії?
- З ким із фіналістів не складеться конструктивний діалог?
- І хто стане обранцем першої української Холостячки?
Яким буде фінал романтичного реаліті «Холостячка» і який вибір зробить Ксенія — дізнайтеся вже цієї п’ятниці, 18 грудня, на телеканалі СТБ!