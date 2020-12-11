После шокирующего признания Андрея Рыбака на прошлой неделе Ксения все-таки решила дать еще один шанс их отношениям. В 8 выпуске реалити «Холостячка» она познакомилась с мамой и сестрой мужчины. Как прошла их встреча? Что нового узнала Ксения? И главное, что на этот раз Рыбак рассказал о тех отношениях вне проекта?

Андрей встретил Ксению затяжным сюрпризом. Холостячка шла по центральной улице Житомира, и прохожие поочерёдно вручали ей розы. Уличные музыканты пели песню о Ксении Мишиной, заставляя останавливаться каждого. В конце Ксю ждал Рыбак. Мужчина признался, что намерен провести этот день без ссор, а все плохое с прошлой недели оставить позади. Удалось ли это двоим?

Знакомство с мамой и сестрой быстро развеяло все переживания. Семья Андрея очень тепло и радушно встретила Ксению. И чтобы лучше познакомиться, решили сыграть в игру «Правда или ложь».

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Во время личного общения с мамой Андрея Холостячка призналась, что пришла на проект за настоящими чувствами, в отличие от Рыбака. Ведь у мужчины были другие отношения вне реалити. Он постоянно в сомнениях, страхах и раздумьях. Но мама отметила, что эта неопределенность не свойственна ее сыну. Истоки проблем ― в его детстве, когда отношения с родным отцом Андрея не сложились. Поэтому дальше разбираться в этой истории Холостячке было неудобно.

После знакомства с семьей мужчина пригласил Ксению в ресторан. Тема вновь зашла о девушке, которая ждет Андрея. Участник так и не смог дать четкого ответа, почему не прекратил до сих пор общение с ней. Более того, не расставил все точки над «i». А значит, продолжает давать ложные обещания. На вопрос, может ли он при встрече вновь влюбиться, Рыбак не ответил. Последовала 5-минутная пауза, а после заключение: «Я этого не хочу».

«Он задумался. Это как? То есть он допускает, что это возможно. Как я должна относиться к этому ответу? В нем нет уверенности», — добавила Холостячка.

Как сложатся отношения двоих дальше? Исправит ли Андрей свои ошибки и закроет ли вопросы вне проекта? Не пропустите!

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