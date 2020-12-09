7 выпуск стал невероятно эмоциональным. Наконец-то каждый мужчина вслух поведал о своих чувствах, а кто-то даже о тайнах. «Я люблю тебя», — все чаще звучит на свиданиях из уст мужчин. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное видео со встреч на седьмой неделе, где участники проекта «Холостячка» откровенно говорят о своих чувствах!

Евгений признался в своей влюбленности с помощью стихотворения, которое сам написал. Для мужчины это невероятно сложный шаг, ведь не секрет, что юристам довольно трудно перестроиться на творческое мышление. Но весь прагматизм уходит на второй план, когда появляется вдохновение и муза — Ксения Мишина.

Андрей Рыбак странно, но признался в любви. Сразу после откровения, что вне проекта его ждет другая девушка, он решил добавить: «Я тебя люблю». Может, поэтому Холостячка заключила, что не склонна верить мужчине. По крайней мере пока.

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Леша один из первых, кто начал открыто заявлять, что испытывает глубокие чувства к главной героине. Более того, готов жить с ней и ее сыном Платоном.

С Эллертом все оказалось немного иначе. Саше сложно говорить о своих чувствах, поэтому он часто прячется за легким юмором или флиртом. Но на седьмой неделе участник таки признался, что ведет себя странно, но исключительно из-за влюбленности!

Video: «Холостячка»: Признания мужчин в любви Ксении Мишиной Холостячка 7 выпуск - смотреть онлайн эксклюзивное видео. Мужчины признаются Холостячке Ксении Мишиной в любви. Смотрите в материале от 04.12.2020 7 выпуск

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