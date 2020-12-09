7 випуск став неймовірно емоційним. Нарешті кожен чоловік розповів про свої почуття, а хтось навіть про таємниці. «Я кохаю тебе», — все частіше звучить на побаченнях з вуст чоловіків. Пропонуємо вашій увазі ексклюзивне відео з зустрічей на сьомому тижні, де учасники проєкту «Холостячка» відверто говорять про свої почуття!

Євгеній зізнався у своїй закоханості за допомогою вірша, який сам написав. Для чоловіка це неймовірно складний крок, адже не секрет, що юристам нелегко переналаштуватись на творче мислення. Та весь прагматизм іде на другий план, коли з’являється натхнення і муза — Ксенія Мішина.

Андрій Рибак дивно, але освідчився в коханні. Відразу після одкровення, що поза проєктом на нього чекає інша дівчина, він вирішив додати: «Я тебе кохаю». Може, тому Холостячка зробила висновок, що не схильна вірити чоловікові. Принаймні поки що.

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Льоша один з перших, хто почав відкрито заявляти, що має глибокі почуття до головної героїні. Ба більше, готовий жити з нею та її сином Платоном.

З Еллертом усе виявилося трохи інакше. Саші складно говорити про свої почуття, тому він часто ховається за легким гумором або фліртом. Але на сьомому тижні учасник таки визнав, що поводиться дивно, але винятково через закоханість!

Video: «Холостячка»: Освідчення чоловіків у коханні Ксенії Мішиній Холостячка 7 випуск - дивитися онлайн ексклюзивне відео. Чоловіки зізнаються Холостячці Ксенії Мішиній у коханні. Дивіться в матеріалі від 04.12.2020 7 випуск

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