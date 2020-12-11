«Холостячка»: Знайомство Ксенії Мішиної з родиною Андрія Рибака

Після приголомшливого зізнання Андрія Рибака минулого тижня Ксенія все-таки вирішила дати ще один шанс їхнім стосункам. У 8 випуску реаліті «Холостячка» вона познайомилася з мамою і сестрою чоловіка. Як минула їхня зустріч? Що нового дізналася Ксенія І головне, що цього разу Рибак розповів про ті стосунки поза проєктом?

Андрій зустрів Ксенію затяжним сюрпризом. Холостячка йшла центральною вулицею Житомира, і перехожі по черзі вручали їй троянди. Вуличні музиканти співали пісню про Ксенію Мішину, змушуючи зупинятися кожного. У кінці на Ксю чекав Рибак. Чоловік зізнався, що має намір провести цей день без сварок, а все погане з минулого тижня залишити позаду. Чи вдалося це двом?

Знайомство з мамою і сестрою швидко розвіяло всі переживання. Сім’я Андрія дуже тепло і привітно зустріла Ксенію. І щоб краще познайомитися, вирішили зіграти в гру «Правда чи брехня».

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Під час особистого спілкування з мамою Андрія Холостячка зізналася, що прийшла на проєкт по справжні почуття, на відміну від Рибака. Адже в чоловіка були інші взаємини поза реаліті. Він постійно в сумнівах, страхах і роздумах. Та мама зазначила, що ця невизначеність не властива її синові. Витоки проблеми ― в дитинстві, коли стосунки з рідним батьком Андрія не склалися. Тому далі розбиратися в цій історії Холостячці було незручно.

Після знайомства з родиною чоловік запросив Ксенію в ресторан. Тема знову зайшла про дівчину, яка чекає на Андрія. Він так і не зміг дати чіткої відповіді, чому не припинив досі спілкування з нею. Ба більше, не розставив усі крапки над «i». А значить, продовжує давати неправдиві обіцянки. На запитання, чи може він при зустрічі знову закохатися, Рибак не відповів. Запала 5-хвилинна пауза, а відтак фраза: «Я цього не хочу».

«Він задумався. Це як? Тобто він допускає, що це можливо. Як я повинна ставитися до цієї відповіді? У ньому немає впевненості», — додала Холостячка.

Як складуться стосунки двох далі? Чи виправить Андрій свої помилки і чи закриє питання поза проєктом? Не пропустіть!

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