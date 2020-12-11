В шаге от финала проект «Холостячка» покинул Андрей Рыбак. Его отношения с Ксенией напоминали американские горки: от влюбленности — вверх, до неожиданных признаний и обмана — вниз. И несмотря на то, что в начале проекта Холостячка почти влюбилась с первого взгляда, дойти до финала и остаться в отношениях с ней Андрею так и не удалось. Эксклюзивно о проекте, страхах, дружбе с Эллертом и влюбленности в Ксюшу — читайте в материале.

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Помог ли тебе проект побороть свою неуверенность или опасения в построении личной жизни?

Да, помог. Я стараюсь больше не проецировать свое прошлое на настоящее. Я смог разобраться в себе. И продолжаю это делать.

Насколько сложно мужчине признаваться в своих чувствах на всю страну? Особенно если учесть, что раньше ты появлялся исключительно в юмористическом амплуа?

Очень сложно. Даже самому себе признаться в том, что у тебя появились к кому-то чувства, сложно, а на всю страну – так тем более. Особенно, когда не знаешь, нужны ли еще кому-то твои чувства, кроме тебя. Это вам не на канат залезть!

Твое представление об отношениях изменилось после знакомства с Ксенией?

Самое главное, что я понял, – нужно быть честным и не бояться говорить о своих чувствах и эмоциях, если они есть. Удобного и уместного момента, когда стоит сказать девушке о симпатии, никогда не случится. Это всегда будет звучать неожиданно и даже глупо! Хоть ты признаешься в Париже на Эйфелевой башне, хоть на автобусной остановке на Троещине.

После того, как ты ушёл и остался твой друг Саша Эллерт, не появилось ли чувства обиды или несправедливости?

Сначала было обидно. Но я смог отпустить ситуацию. Более того, я понимаю и принимаю выбор Ксюши. Моя позиция не была четкой. Я ценил и ценю нашу с Сашей дружбу. Не хотелось бы, чтобы она закончилась из-за какой-то неосторожной глупой фразы, вызванной обидой.

Возможна ли дружба между Рыбаком и Мишиной после ряда всех романтических свиданий?

Да, конечно. Мы поддерживаем общение. Возможно, с тем Андреем, который пришел на проект, это было бы невозможно, но сейчас я уже не зацикливаюсь на прошлом. Это только мешает.

Главный урок, который преподнес тебе проект «Холостячка»?

Не бояться себя.

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