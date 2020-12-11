Це вам не на канат залізти: Андрій Рибак про свою участь у проєкті «Холостячка»

За крок до фіналу проєкт «Холостячка» залишив Андрій Рибак. Його стосунки з Ксенією скидались на американські гірки: від закоханості — вгору, до приголомшливих зізнань та обману — вниз. І незважаючи на те, що на початку проєкту Холостячка майже закохалася з першого погляду, дійти до фіналу і залишитися в стосунках із нею Андрієві так і не вдалося. Ексклюзивно про проєкт, страхи, дружбу з Еллертом і закоханість у Ксюшу — читайте в матеріалі.

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Чи допоміг тобі проєкт побороти свою невпевненість або страхи в побудові особистого життя?

Так, допоміг. Я намагаюся більше не проєктувати своє минуле на сьогодення. Я зміг розібратися в собі. І продовжую це робити.

Наскільки важко чоловікові освідчуватись у своїх почуттях на всю країну? Особливо якщо раніше ти з’являвся лише в гумористичному амплуа?

Дуже важко. Навіть самому собі зізнатися в тому, що в тебе з’явилися до когось почуття, важко, а на всю країну — і поготів. Особливо, коли не знаєш, чи потрібні ще комусь твої почуття, крім тебе. Це вам не на канат залізти!

Твоє уявлення про стосунки змінилося після знайомства з Ксенією?

Найважливіше, що я зрозумів, — треба бути чесним і не боятися говорити про свої почуття й емоції, якщо вони є. Зручного і доречного моменту, коли варто сказати дівчині про симпатію, ніколи не трапиться. Це завжди буде звучати несподівано і навіть нерозумно! Хоч ти освідчишся в Парижі на Ейфелевій вежі, хоч на автобусній зупинці на Троєщині.

Після того, як ти пішов і залишився твій друг Саша Еллерт, не з’явилося відчуття образи або несправедливості?

Спочатку було прикро. Та я зміг відпустити ситуацію. Ба більше, я розумію і приймаю вибір Ксюші. Моя позиція не була чіткою. Я цінував і ціную нашу з Сашею дружбу. Не хотілося б, щоб вона закінчилася через якусь необережну дурну фразу, спричинену образою.

Чи можлива дружба між Рибаком та Мішиною після низки всіх романтичних побачень?

Так, звісно. Ми підтримуємо спілкування. Може, з тим Андрієм, який прийшов на проєкт, це було б неможливо, але зараз я вже не зациклююсь на минулому. Це тільки заважає.

Головний урок, який дав тобі проєкт «Холостячка»?

Не боятися себе.

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