5 выпуск состоялся вне цивилизации. Холостячка увидела мужчин с новой стороны. Отсутствие комфорта не помешало Евгению Ковтуненко покорить Ксению своей обходительностью и внимательностью. Но самыми запоминающимися моментами стали йога на воде и медитация. Удалось ли Холостячке по-новому посмотреть на Евгения? И закончилась ли встреча поцелуем?

Утро началась с завтрака от юриста и повара на миллиард — Жени. Вскоре стало понятно, что Евгений еще и практик медитации на миллион. Двое отправились на занятия йогой. Ксюша придумала совместить привычное хобби с освоением нового. Так Холостячка и Женя взялись за медитацию на… сапах. На практике это оказалось далеко не реальным занятием. И поэтому спустя несколько сотен попыток поймать равновесие пара решила позабыть о йоге и просто наслаждаться моментом.

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«Это было очень круто и весело. Мы классно накупались. Ни одна попытка не увенчалась успехом, и я подумала: Женя, а давай просто поплаваем», — призналась Ксюша.

В ходе личного общения двое нашли контакт в медитации. Евгений признался, что интересуется эзотерикой, а также волновой работой мозга. Каждое утро мужчины начинается с медитации и благодарности вселенной.

«У него богатое мировоззрение, он не обращает внимания на какие-то мелочи. Женя мыслит глобально и вселенски. Зрелый… Рядом с ним меня просто унесло. Это другой путь отношений», — поделилась Холостячка.

Но по итогу свидания Ксения отметила, что пока смотрит на мужчину с холодным разумом. Ей хотелось бы, чтобы чувства возникли, но пока нужно разобраться, что она на самом деле испытывает. Поэтому Женя остался без поцелуя и пока без бутоньерки. Однако свой выбор Холостячка сделает на Церемонии!

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