В 4 выпуске романтического реалити «Холостячка» Ксения Мишина столкнулась с наглой ложью одного из участников — Назара. Мужчина на протяжении месяца спекулировал на сыне, о котором он якобы заботится. Но на пресс-конференции всплыли факты, что Назар далеко не примерный отец и уж точно не готов быть ответственным родителем. Ксения Мишина прокомментировала произошедшее. Подробнее — в материале.

Важная социальная кампания #СильнаЯ накануне старта проекта «Холостячка» поднимала актуальную тему в обществе — борьба женщин со стереотипами. Ксения Мишина стала одной из 14 героинь, которая призналась, что ее миссия — воспитать и дать лучшее детство своему сыну. Сильная женщина может быть привлекательной, нежной, сексуальной, женственной, даже если ей пришлось пройти нелегкий путь к признанию.

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Принимая во внимание наличие мужчин, не готовых брать на себя ответственность за своего ребенка, многие женщины успешно воспитывают детей самостоятельно. После громкого скандала в 4 выпуске реалити «Холостячка» главная героиня выгнала Назара. А ситуацию со спекуляцией на сыне Ксения Мишина прокомментировала лично, призвав всех женщин оставаться сильными!

«Вчера на эфире “Холостячки” мы все стали свидетелями жестокого обмана и спекуляции. Самое ценное, что есть у нас: детство и его непосредственность ― стали инструментом достижения своих корыстных целей взрослым человеком. Многие пишут мне слова поддержки, рассказывают свои истории и спрашивают: что я почувствовала? Вчера я почувствовала злость, обиду и отвращение. К моему огромному сожалению, с этими эмоциями сталкиваются миллионы женщин. Оставаясь один на один со всеми болями, проблемами и задачами. У нас нет выхода, точнее мы его не ищем, мы просто идем и ставим своих детей на ноги, без остатка отдаём им все: свою любовь, время, заботу. Мы ничего не просим взамен и тихо живем с этим, зная, что никто не придет к нам на помощь. Да мы и не ждем. Но так быть не должно. Ответственность — это не набор букв. Ответственность — от слова “ответ”. И каждый из пары должен ответить, когда ребёнок появляется», — признается Ксения.

Также главная героиня лично обратилась ко всем женщинам, которые оказались в такой же ситуации: «А вам, дорогие мои женщины, я хочу сказать: вы не одни, мы есть друг у друга. Не бойтесь обратиться за помощью к мамам, подругам, сестрам. Предложите помощь, если ваша знакомая оказалась в такой ситуации. Никто не застрахован от таких поступков слабых и незрелых мужчин. Но жизнь продолжается, и с годами боль утихает, а на ее месте вырастает сила. Сила материнской любви, поддержки и принятия. Сила, которая открывает любые двери и сносит любые преграды, и имя этой силы — ЛЮБОВЬ!», — отметила Холостячка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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