СильнаЯ: Ксенія Мішина звернулася до всіх матерів-одиначок

У 4 випуску романтичного реаліті «Холостячка» Ксенія Мішина зіткнулася з нахабною брехнею одного з учасників — Назара. Чоловік протягом місяця спекулював на сині, про якого він нібито дбає. Однак на пресконференції спливли факти, що Назар далеко не зразковий тато і точно не готовий бути відповідальним батьком. Ксенія Мішина прокоментувала подію. Детальніше — в матеріалі.

Важлива соціальна кампанія #СильнаЯ напередодні старту проєкту «Холостячка» порушила актуальну тему в суспільстві — боротьба жінок зі стереотипами. Ксенія Мішина стала однією з 14 героїнь, яка зізналася, що її місія — виховати і дати найкраще дитинство своєму синові. Сильна жінка може бути привабливою, ніжною, сексуальною, жіночною, навіть якщо їй довелося пройти нелегкий шлях до визнання.

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Зважаючи на існування чоловіків, не готових брати на себе відповідальність за свою дитину, багато жінок успішно виховують дітей самостійно. Після гучного скандалу в 4 випуску реаліті «Холостячка» головна героїня вигнала Назара. А ситуацію зі спекуляцією на сині Ксенія Мішина прокоментувала особисто, закликавши всіх жінок залишатися сильними!

«Вчора на ефірі “Холостячки” ми всі стали свідками жорстокого обману і спекуляції. Найцінніше, що є у нас: дитинство і його безпосередність ― стали інструментом досягнення своїх корисливих цілей дорослою людиною. Багато людей пишуть мені слова підтримки, розповідають свої історії і запитують: що я відчула? Учора я відчула злість, образу і огиду. На мій превеликий жаль, з цими емоціями стикаються мільйони жінок. Залишаючись сам на сам з усіма болями, проблемами і завданнями. У нас немає виходу, точніше ми його не шукаємо, ми просто йдемо і ставимо своїх дітей на ноги, без залишку віддаємо їм усе: свою любов, час, турботу. Ми нічого не просимо натомість і тихо живемо з цим, знаючи, що ніхто не прийде нам на допомогу. Ми і не чекаємо. Але так бути не повинно. Відповідальність — це не набір букв. Відповідальність — від слова “відповідь”. І кожен з пари повинен відповісти, коли дитина з’являється», — зізнається Ксенія.

Також головна героїня особисто звернулася до всіх жінок, які опинилися у скрутній ситуації: «А вам, дорогі мої жінки, я хочу сказати: ви не самі, ми є одна в одної. Не бійтеся звернутися по допомогу до мам, подруг, сестер. Запропонуйте допомогу, якщо ваша знайома опинилася в такій ситуації. Ніхто не застрахований від таких учинків слабких і незрілих чоловіків. Та життя триває, і з роками біль вщухає, а на його місці виростає сила. Сила материнської любові, підтримки і прийняття. Сила, яка відчиняє будь-які двері і руйнує будь-які перешкоди, і ім’я цієї сили — ЛЮБОВ!», — зазначила Холостячка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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