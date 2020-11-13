В 4 выпуске реалити «Холостячка» состоялась пресс-конференция, на которую Ксения Мишина пригласила Андрея Шатырко, Игоря, Илью и Назара. Главной целью было посмотреть на мужчин со стороны. А также столкнуть их с реальностью Ксюши — постоянным вниманием со стороны прессы. Однако события набрали невиданных оборотов. Каверзные вопросы журналистов показались «цветочками», когда начали всплывать факты!

На конференции темы затрагивались разные: начиная от фаворитов, заканчивая сексом. Выяснилось, что у Игоря были интимные отношения в день старта проекта. Стоит отметить, что мужчина сам в этом признался. Вскоре он попытался оправдаться, мол, это связь исключительно для удовлетворения потребностей, а не по любви.

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Но главным событием этой конференции стало разоблачение Назара. Очередной раз мужчина решил рассказать, как сильно он дорожит своим сыном. И ничего в этом не было бы страшного, если бы не выяснилось следующее!

Редакция получила заявление, что Назар Дзивульский отказался от своего сына и прав на него!

«Это был сложный период в тот момент. Но я никогда не бросал своего сына. Тогда хотелось жене дополнительных финансов от государства», — попытался оправдаться мужчина. Более того, он сейчас платит алименты в размере 2,5 тысяч гривен ежемесячно.

Сразу после пресс-конференции Холостячка посмотрела видео бывшей жены Назара. Женщина отметила, что отец Платона не помогал им с ребёнком, виделись они буквально несколько раз за шесть лет, а Назар имеет задолженность по алиментам.

«Он бросил нас, когда Платону была неделя. С рождения ребенка он видел его раз 12. Сегодня он гордится им, а труда к этому не было приложено ни одного дня. Ни один день рождения он не провел с ним. Говорю, как перед Богом», — призналась Людмила.

«Приходить сюда и спекулировать на сыне… Тотальное враньё. Я позвонила маме Платона, и она мне рассказала, что за месяц до проекта Назар сообщил сыну, что он его отец», — прокомментировала Ксюша.

Безусловно, Холостячка сообщила участнику о том, что знает правду. А также добавила, что если Назар попытается отомстить бывшей жене за вскрытие фактов, то он будет иметь дело с адвокатами Ксении.

В 4 выпуске Назад Дзивульский безоговорочно покинул проект «Холостячка».

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