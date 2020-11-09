В 3 выпуске реалити «Холостячка» Ксения Мишина попрощалась с тремя претендентами — Артемом, Константином и Сергеем. Традиционно после участия в проекте мужчины оставили свои отзывы в социальных сетях о пройденном пути и главной героине. Уместен ли негатив и оправдания? Машут ли кулаками после драки? И почему покинувшие проект герои думали, что бутоньерку надо выпрашивать? Больше — в материале.

Напомним, еще до Церемонии Ксения попрощалась с самым экспрессивным и боевым участником — Артемом Шепелем. С Первой вечеринки соперники поняли: с ним лучше не вступать в конфликт. Однако смелый Сергей решил в этом удостовериться, за что получил неслабую пощечину. Уже тогда Холостячка отметила, что не потерпит агрессии ни на проекте, ни в реальной жизни.

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Артему не удалось сдержать обещание, и уже в 3 выпуске после разбрасывания по острову стульев он покинул проект. У себя на странице в Instagram холостяк отметил, что «покинул мыльную оперу», в которой, стоит напомнить, успешно провел три недели своей жизни.

Уже на Церемонии Ксения не вручила бутоньерку Константину. Тогда участник отметил, что «летел к ней, чтобы получить бутоньерку и осуществить свидание». Однако после вылета из реалити написал, что не увидел искренности в главной героине. Именно поэтому выпрашивать розу не стал. Возникает вопрос, почему Константин ранее не покинул проект, во избежание повышения пульса? Более того, еще никому из мужчин не удавалось выпросить бутоньерку, а вот заслужить — да.

Безусловно, мужчины сами выбирают манеру поведения после расставания с женщинами. Сергей же выбрал позицию благодарности: «Ты глубокий, светлый человек, желаю настоящей любви и безмерного счастья», — заключил мужчина.

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