По итогу 3 выпуска проект покинули три участника. Такого поворота событий не ожидал никто. Что стало причиной таких радикальный мер? Почему главная героиня отпустила троих мужчин, потеряв веру в их возможное будущее? Больше о выбывших участниках 3 выпуска — в материале.

В начале третьей недели состоялось групповое свидание, с которого в дом к участникам не вернулся Артем Шепель. Он не смог совладать со своими эмоциями, поэтому Ксения попрощалась с мужчиной еще до Церемонии.

А вот по итогу выпуска бутоньерки получили все, кроме Константина и Сергея. Причина была одна — участники не проявили себя или же просто не сочли это нужным. Константин оставался в стороне всех событий, не уделял внимания и интереса Ксюше, а Сережа просто не смог доказать, что ему таки важны отношения с главной героиней.

Чтобы не тратить ни свое, ни участников время, Ксения Мишина попрощалась с тремя героями реалити «Холостячка». В 3 выпуске проект покинули Артем Шепель, Константин Скрипачук и Сергей Кириенко.

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