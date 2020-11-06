Не встигли проявитися або не захотіли: Хто залишив проєкт «Холостячка» в 3 випуску

За підсумком 3 випуску проєкт залишили три учасники. Такого повороту подій не очікував ніхто. Що стало причиною таких радикальний заходів? Чому головна героїня відпустила відразу трьох чоловіків, втративши віру в їхнє можливе майбутнє? Більше про вибулих учасників 3 випуску — в матеріалі.

На початку третього тижня відбулося групове побачення, з якого в дім до учасників не повернувся Артем Шепель. Він не зміг опанувати свій норов, тому Ксенія попрощалася з чоловіком ще до Церемонії.

А ось за підсумком випуску бутоньєрки отримали всі, крім Костянтина і Сергія. Причина була одна — учасники не проявили себе або ж просто не вважали це за потрібне. Костянтин залишався осторонь усіх подій, не виявляв уваги й інтересу до Ксюші, а Сергій просто не зміг довести, що йому таки важливі стосунки з головною героїнею.

Щоб не марнувати ані свого, ані учасників часу, Ксенія Мішина попрощалася з трьому героями реаліті «Холостячка». У 3 випуску проєкт залишили Артем Шепель, Костянтин Скрипачук і Сергій Кирієнко.

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