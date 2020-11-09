«Холостячка»: Після бійки кулаками не махають, або Коментарі вибулих учасників

У 3 випуску реаліті «Холостячка» Ксенія Мішина попрощалася з трьома претендентами — Артемом, Костянтином і Сергієм. Традиційно після участі в проєкті чоловіки залишили свої відгуки в соціальних мережах про пройдений шлях і головну героїню. Чи доречний негатив і виправдання? Чи махають кулаками після бійки? І чому вибулі герої думали, що бутоньєрку треба випрошувати? Більше — в матеріалі.

Нагадаємо, ще до Церемонії Ксенія попрощалася з найекспресивнішим і найбільш бойовим учасником — Артемом Шепелем. З Першої вечірки суперники зрозуміли: з ним краще не вступати в конфлікт. Однак сміливий Сергій вирішив у цьому переконатися, за що отримав добрячого ляпаса. Уже тоді Холостячка зазначила, що не потерпить агресії ані на проєкті, ані в реальному житті.

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Артему не вдалося стримати обіцянку, і вже в 3 випуску після розкидання по острову стільців він залишив проєкт. У себе на сторінці в Instagram холостяк зазначив, що «покинув мильну оперу», в якій, варто нагадати, успішно провів три тижні свого життя.

Уже на Церемонії Ксенія не вручила бутоньєрку Костянтину. Тоді учасник зазначив, що «летів до неї, щоб отримати бутоньєрку і здійснити побачення». Однак після вильоту з реаліті написав, що не побачив щирості в головній героїні. Саме тому випрошувати троянду не став. Виникає запитання, чому Костянтин раніше не залишив проєкт, аби уникнути підвищення пульсу? Ба більше, ще нікому з чоловіків не вдавалося випросити бутоньєрку, а ось заслужити — так.

Безумовно, чоловіки самі вибирають манеру поведінки після розставання з жінками. Сергій же вибрав позицію вдячності: «Ти глибока, світла людина, бажаю справжнього кохання і безмірного щастя», — підсумував чоловік.

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